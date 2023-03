"On m'a tué à Marseille" - Les confidences fortes de Maxime Lopez

Le milieu de terrain offensif Maxime Lopez, aujourd'hui à Sassuolo, est revenu avec lucidité sur son éclosion à l'Olympique de Marseille.

Depuis 2020, Maxime Lopez donne la pleine mesure de son talent en Serie A, sous le maillot vert de Sassuolo. Une expérience enrichissante pour ce pur produit de la formation marseillaise. Considéré comme le minot le plus prometteur de sa génération, Lopez a vécu son éclosion avec la brutalité de sa médiatisation soudaine, mais il assume totalement ses choix.

Maxime Lopez n'a pas de regrets

Dans un entretien pour l'émission Le Club des 5, le milieu de terrain a évoqué son expérience dans son club formateur.

"Honnêtement, je n’ai aucun regret, a-t-il expliqué. J’ai des moments de nostalgie. Je repense à ma première année à l’OM quand j’avais 18 ans. Tout allait bien, à ce moment-là... On me parlait du Barça, s'est remémoré le Sudiste pour l'émission Le Club des 5. Même la première année à l’OM, il y a eu des moments de creux. Mais comme j’étais le petit jeune, on y a moins fait attention. C’est la seule année à Marseille où j’ai été protégé. Après, on m’a tué", a-t-il conclu.

Sous contrat avec Sassuolo jusqu'en 2025, Maxime Lopez bénéficie d'une excellente cote sur le marché des transferts. L'ancien Marseillais devrait encore être très courtisé l'été prochain.