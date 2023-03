Maxime Lopez réagit à la rumeur Algérie

Annoncé récemment comme possible futur sélectionné algérien, Maxime Lopez a mis les points sur les i concernant sa carrière internationale.

Houssem Aouar a changé dernièrement de nationalité sportive, en troquant le maillot de l’équipe de France et celui de l’Algérie. Et des rumeurs ont laissé entendre ces derniers jours que Maxime Lopez pourrait en faire de même. Jamais sélectionné chez les Bleus alors qu’il a 25 ans, l’ancien marseillais aurait eu l’idée de filer chez le voisin du sud afin de lancer sa carrière internationale.

Maxime Lopez n’a d’yeux que pour les Bleus

La rumeur en question n’a cependant rien de véridique. Même s’il a des origines algériennes, le milieu de terrain de Sassuolo ne prévoit pas du tout de jouer pour les Verts. Son ambition reste toujours d’intégrer les Bleus de Didier Deschamps.

S’exprimant pour le podcast « Le Club des Cinq », Lopez a affirmé que jouer pour l’équipe de France est « un objectif que j’ai vraiment en tête ». « J’ai vraiment envie de vivre ce genre de choses, mais je suis conscient qu’il y a du monde, ajoute-t-il. Après moi, j’ai peut-être un profil qui est atypique, différent de la moyenne. Après, ça dépendra de plein de choses. Mais à aucun moment je ne me dis dans ma tête que je n’y serai jamais. Je sais que c’est possible et je vais tout faire pour ».

Pour l’instant, Lopez est ignoré par Didier Deschamps. Il n’a même pas reçu le moindre appel de la part du sélectionneur. Cependant, il ne s’en inquiète pas et reste serein. « Je ne me projette pas dans le futur et je me prends encore moins la tête sur ce genre de choses, mais si je suis performant sur le terrain et que j’arrive à être régulier, on verra ».

Lopez veut s’inspirer de Veretout

Lopez enchérit en avouant qu’il faudrait peut-être qu’il aille voir à l’étage au-dessus pour espérer être sélectionné : « Après, est-ce que je dois aussi passer un palier dans un top club ? C’est mon objectif, sans penser à l’équipe de France. Avoir plus de visibilité. Quand tu fais des top matches à Sassuolo, ça a moins de valeur qu’à Milan par exemple. Et c’est pas dénigrer là où je suis, c’est juste être réaliste ».

Pour finir, Lopez a indiqué qu’il a même un exemple duquel s’inspirer pour espérer jouer pour son pays. « Jordan Veretout est l’exemple parfait. Il a fait Nantes, puis Fiorentina, puis la Roma et a ensuite il a saisi sa chance. Là, il est régulier à l’OM et joue en équipe de France ».

