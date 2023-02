"On aurait dit un match de Coupe de France", Edouard Cissé critique la tactique de Christophe Galtier lors de PSG-Bayern Munich

Pour Edouard Cissé, la défaite du PSG face au Bayern Munich est le résultat de la tactique frileuse mise en place par Christophe Galtier.

Ancien joueur du PSG (1997-1998, 1999-2002, 2004-2007), Edouard Cissé a regardé avec attention le match de son club de cœur face au Bayern Munich, lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions.

"Cela ne peut pas être un plan de jeu"

Dans les colonnes de L'Equipe, Edouard Cissé ne comprend absolument pas les choix tactiques de Christophe Galtier, le coach du PSG, pour défier le Bayern : « À partir du moment où ils savaient qu'ils n'avaient pas Kylian Mbappé et donc pas de profondeur, jouer en 4-4-2 bloc bas, c'est se mettre dans les problèmes. Un bloc aussi bas avec une flèche devant, OK, mais sans flèche… Ça a donné une première période insipide. Je n'ai pas compris les attitudes : les joueurs ont été très, très défensifs, très prudents. Et techniquement, c'était moyen. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que le mal était profond au PSG. »

« Le PSG a remonté un peu son bloc et était mieux dans le match. Ensuite, ç'a été le jour et la nuit avec l'entrée de Kylian (Mbappé). Parce qu'avec lui, la tactique mise en place par Christophe Galtier de procéder en contres prend tout son sens. Mais jouer bas, ça ne veut pas dire être autant attentiste. La première période, on aurait dit un match de Coupe de France avec le petit qui attend et qui souffre. Alors que le PSG jouait chez lui ! Cela ne peut pas être un plan de jeu, surtout aussi tôt dans un match », a ajouté Cissé.

Cissé demande à Galtier de jouer en 3-5-2

Edouard Cissé estime cependant que le PSG peut renverser la vapeur lors du match retour, à condition de changer de système de jeu : « Il faudra jouer en 3-5-2, clairement. Car dans une défense à quatre, les qualités de Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont mal utilisées. Dans une équipe qui veut jouer en contre-attaques mais qui manque autant de profondeur, tu as besoin de ces deux dragsters en pistons, et trois défenseurs centraux suffisent pour couvrir la largeur. En plus, je les sens plus en sécurité défensivement dans ce système. »

Pour Cissé, ce 3-5-2 permettra aussi de ne pas seulement s'en remettre au talent de Kylian Mbappé : « iI ne peut pas y avoir que Mbappé car il va aussi être contrôlé. Il faut que le danger soit protéiforme dans la profondeur. Et puis dans ce 3-5-2, Neymar et Messi sont beaucoup plus à l'aise. Les blocs sont étirés par les appels, ils rentrent dans le cœur du jeu et ils ont toujours plusieurs solutions. Ils ont besoin d'avoir des appels. Mais en Allemagne, il faudra mettre un ingrédient que je n'ai pas vu : de l'agressivité. »