Ligue des Champions : Trop inoffensif, le PSG s'incline face au Bayern Munich à domicile

Inexistant pendant la majorité du match, le PSG s'est incliné à domicile face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Ce mardi, le Paris Saint-Germain accueillait le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Sans Kylian Mbappé, laissé sur le banc pour le préserver de sa blessure à l'ischio, les Parisiens étaient alignés en 4-4-2.

Débuts difficiles pour Paris

Mais en première période, les joueurs de Christophe Galtier se montrent trop timides offensivement et subissent rapidement la pression bavaroise. De leur côté, les hommes de Julian Nagelsmann dominent mais peinent à se procurer de réelles occasions. Côté parisien, il faudra attendre la 46è minute pour voir une première frappe sur un coup franc de Lionel Messi repoussé par le mur. Au terme d'une première période assez terne, les deux équipes se séparent sur un score nul et vierge.

Coman climatise le Parc

Au début du second acte, les joueurs de la capitale reviennent avec de meilleures intentions et mettent plus d'intensité, leur permettant d'approcher enfin le but gardé par Yann Sommer. Mais ce sont finalement les visiteurs qui vont faire sauter le verrou adverse en premier. Entré en jeu à la mi-temps, Alphonso Davies dépose un centre sur Kingsley Coman au second poteau, l'international français reprend de volée et trompe Gianluigi Donnarumma qui avait pourtant touché le ballon mais mis trop de temps à se déployer au sol. (1-0, 53è) L'ancien Parisien, déjà bourreau de son club formateur en finale en 2020, ne célèbre pas son but au Parc des Princes.

Dans la foulée, Christophe Galtier décide de faire entrer Mbappé afin de dynamiter la défense munichoise. Mais Paris met du temps à s'activer et subit encore les occasions adverses, forçant Donnarumma à effectuer plusieurs arrêts décisifs devant Choupo-Moting et Pavard (64è).

Mbappé réveille Paris

Finalement, les joueurs franciliens, poussés par un Mbappé bien en jambes sur son côté gauche, finissent par se montrer dangereux. Après une course du champion du monde 2018, Neymar voit sa frappe repoussée par Sommer, Mbappé reprend et pousse dans le but vide, mais était en position de hors-jeu. À peine 10 minutes plus tard, la pression parisienne se fait de nouveau ressentir. Après une superbe accélération côté gauche, Nuno Mendes sert Mbappé qui marque de nouveau, mais l'international portugais est à son tour signalé hors-jeu par la VAR. (83è)

Paris continue à pousser mais Lionel Messi puis Vitinha voient leurs tentatives repoussées par la défense bavaroise, qui tient le choc dans un dernier quart d'heure où Paris impose enfin son jeu à son adversaire. Malgré ces efforts et l'expulsion de Benjamin Pavard en fin de rencontre, les Parisiens ne reviendront pas au score.

Battus pour la troisième fois consécutive, Kylian Mbappé et ses coéquipiers pourront nourrir des regrets après n'avoir dominé que le dernier quart d'heure. Ils devront s'imposer à l'Allianz Arena le 8 mars pour se hisser en quart de finale et ne pas subir une deuxième élimination consécutive à ce stade de la compétition.