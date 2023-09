Durée de contrat, salaire, objectifs... Tout sur l’arrivée de Gennaro Gattuso à l’OM

L’entraîneur italien, Gennaro Gattuso, va débarquer à l’Olympique de Marseille pour signer son contrat. Tout savoir sur les détails.

C’est presque la fin du laps de temps sans entraîneur principal à la tête de la barre technique de l’Olympique de Marseille. Dans moins de 24 heures, l’OM devrait connaître son nouvel entraîneur pour le reste de la saison sportive 2023 – 2024. Entre temps favorable pour prendre les commandes de l'OL, c'est le rival qui prend Gattuso finalement.

Gennaro Gattuso attendu à Marseille ce mercredi

Après la démission officielle de Marcelino peu avant le déplacement à Amsterdam dans le cadre de la première journée de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille est en quête d’un entraîneur. Si Jacques Abardonado assurait l’intérim, les donnes ont changé depuis dimanche après la défaite cuisante dans le Classique contre le Paris Saint-Germain (4-0) pour le compte de la sixième journée de Ligue 1.

En effet, après plusieurs techniciens cités dans le viseur de l’OM, c’est le nom de Gennaro Gattuso, qui a finalement fait le choix de la formation olympienne. En effet, l’ancien entraîneur de l’AC Milan et de Naples aurait donné son feu vert pour diriger l’OM. Selon les informations des médias marseillais, le technicien italien est attendu ce mercredi 27 septembre 2023 à Marseille pour régler les derniers détails de son contrat.

L'article continue ci-dessous

L’ancien coach de Valence, libre de tout contrat depuis l’hiver dernier, pourra officiellement commencer le travail dans son nouveau rôle d’entraîneur de l’Olympique de Marseille. C’est d’ailleurs pour cette raison que, selon Foot Mercato, l’entraînement du jour a été décalé justement pour qu’il puisse être présent.

Gennaro Gattuso : redresser la barre !

Bien qu’il n’ait connu aucune défaite en championnat de France malgré l’élimination au tour préliminaire de Ligue des champions, Marcelino ne faisait pas l’unanimité chez les supporters olympiens. Le technicien espagnol est vivement critiqué pour ses choix, notamment son système de jeux. Une fois encore critiqué lors de la réunion entre dirigeants et groupes de supporters en début de semaine écoulée, Marcelino a préféré jeter l’éponge.

Un départ qui a agi sur le groupe marseillais. Si Jacques Abardonado a pris tout le monde dans sa valise avec le nul arraché à Amsterdam, le Français coule contre le PSG lors du Classique français en s’inclinant 4-0. Ce qui a rapidement fait penser à la nomination d’un nouvel entraîneur principal, d’où le choix de Gattuso.

Le technicien italien vient pour tenter de remettre l’Olympique de Marseille sur les rails après le dérapage contre Paris, le weekend écoulé. Pablo Longoria a été séduit par Gattuso et voulait un coach de caractère pour secouer un groupe, qui manque de personnalité et pour s'adapter à un contexte de crise. Il arrive en pompier de service pour relancer cet OM malade. L’Italien devrait s'engager pour une saison avec une autre en option. Un contrat qui devrait être signé entre mercredi et jeudi afin de lui permettre d’être sur le banc contre Monaco, samedi (21h).

Faut-il souligner que Gennaro Gattuso arrivera à Marseille avec cinq membres dans son staff, notamment Luigi Riccio (adjoint), Roberto Perrone (entraîneur des gardiens), Bruno Dominici (préparateur physique), Dino Tenderini (préparateur physique) et Marco Sangermani (analyste vidéo).