OM, Villas-Boas : "Le mercato ? On est sur plusieurs dossiers"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a évoqué le marché des transfert et le Trophée des Champions.

Ce n'est un secret pour personne, l' aimerait renforcer son secteur offensif, mais les Phocéens n'ont pas forcément les moyens de recruter un nouveau numéro neuf au mercato d'hiver, à moins de s'en faire prêter un. Plusieurs noms sont sortis dans la presse notamment celui d'Arkadiusz Milik, en , qui est en fin de contrat au terme de la saison actuelle. En conférence de presse, André Villas-Boas a fait le point sur le marché des transferts et sur la possibilité de voir un attaquant débarquer cet hiver.

"On est sur beaucoup de dossiers. C'est une position sur laquelle on cherche. Ce n'est pas la seule option, mais ce n'est pas simple, c'est un joueur important. On doit rediscuter avec le propriétaire au sujet du mercato de janvier, savoir jusqu'où on peut aller. C'est un poste où on veut faire quelque chose. Milik ? On n'est pas en conversation directe, On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur", a déclaré André Villas-Boas.

"On va travailler sur les autres dossiers concernant l'attaquant. Laborde ? Ce n'est pas trop juste de parler de lui avant le match de mercredi. Il a un cout élevé, je ne pense pas qu'on puisse le faire, ce mercato sera plutôt lié aux prêts qu'aux investissements. On cherche sur d'autres postes aussi, c'est possible. Les départs ? Ce n'est pas le cas pour le moment. Le mercato va démarrer plus tard. Pour faire de la rotation, on a besoin que les autres joueurs soient au niveau aussi. On a de la concurrence, mais ce n'est pas l'effectif le plus profond du monde non plus", a ajouté l'entraîneur de l'OM.

"L'objectif reste de se qualifier pour la C1"

André Villas-Boas a donné son point de vue sur l'éviction de Thomas Tuchel du PSG : "Le départ de Tuchel ? Cela change pour l'approche du trophée des champions, parce qu'on aura que deux matchs de références, je ne sais pas ce que Pochettino a dans sa tête. Chaque entraîneur qui est limogé n'est pas une très bonne chose, surtout lui avec tout ce qu'il a fait. Je suis surpris par le timing. C'est dur, pas trop sympa, mais bon".

Le Portugais espère remporter le face au PSG : "Le Trophée des Champions, cela signifie beaucoup dans les pays et j'ai été. Je ne sais pas si c'est pareil en . Une chance pour gagner un trophée, c'est toujours important. C'est une bonne opportunité, mais l'objectif principal reste de qualifier l'OM pour la . Après on espère que ce qui arrive en n'arrive pas ici parce que les chiffres sont terribles et que normalement ça arrive dans deux semaines."

Beaucoup plus détendu qu'avant la trêve hivernale face aux médias, André Villas-Boas a avoué que la pause a été bénéfique a son groupe : "On a profité pour faire un reset et tout le monde, au moins mentalement se sent bien. C'est de bonnes sensations, mais on démarre toute de suite avec un adversaire qui est bien, qui joue bien au ballon et qui nous a fait mal la saison dernière."