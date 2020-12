Mercato, l’OM se penche sur le cas Milik

A la recherche d’un bon coup sur le mercato hivernal, le club marseillais se serait renseigné sur la situation de Milik, placardisé à Naples.

Comme c’est le cas depuis quelques saisons, les mercatos ne riment pas forcément avec dépense du côté de Marseille. Obligés de flairer les bons coups et les opportunités à moindre prix lors des marchés des transferts, les Marseillais sont avant tout dépendants de ventes pour espérer bouger dans le sens des arrivées. André Villas-Boas en est conscient depuis qu’il a posé ses valises sur la Canebière voilà deux ans et semble s’être fait une raison mais avait choisi de mettre un petit coup de pression à sa direction juste avant les fêtes de fin d’année.

"On a manqué un neuf de référence lors du mercato, avait reconnu le Portugais. On s'est peut-être raté parce que Luis Henrique ne sera pas ce joueur auquel on pensait avec la possibilité de jouer dans cette position. Il va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose en janvier."

Sans réelle doublure, Dario Benedetto est actuellement dans un fauteuil malgré des performances mi-figue, mi-raisin depuis un an. Pour combler ce manque, l’OM semble bien décidé à passer à l’action durant les prochaines semaines.

veut une indemnité

D’après RMC Sport, Pablo Longoria a activé ses relations en afin de trouver la perle rare et elle se trouverait du côté du Napoli. En effet, le directeur du football marseillais a ciblé Arkadiusz Milik, placardisé dans le sud de l’Italie. Arrivé en provenance de l’ lors de l’été 2016, l’attaquant polonais déchante depuis quelques mois.

Gennaro Gattuso ne compte pas sur lui au point de ne pas l’avoir inscrit sur la liste des éligibles à la et la et semble lui faire payer son refus de prolonger un contrat qui se termine dans six mois. Une occasion en or pour l’OM ? Pas vraiment car à en croire nos confrères, Longoria aimerait surtout recruter Milik sous la forme d’un prêt tandis que Naples souhaite récupérer quelques millions d'euros…

La mission de l’Espagnol serait donc de convaincre le joueur et le Napoli de prolonger ensemble avant un prêt de six mois, histoire de relancer celui qui avait inscrit 48 buts en 122 matches lors de ses trois premières saisons. Pas une mince affaire…