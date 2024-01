OM, les regrets de Gattuso après le départ d’un cadre

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, regrette le départ de l’un de ses cadres cet hiver.

L’Olympique de Marseille défie le Stade Rennais dimanche en 16es de finale de la Coupe de France. Avant ce choc entre les deux écuries de Ligue 1, Gennaro Gattuso était face aux médias vendredi pour opiner sur les sujets en rapport avec son club. L’entraineur de l’OM a saisi l’occasion pour confier ses regrets sur le départ d’un cadre de son effectif cet hiver.

L’OM diminué ? Gattuso ne s’en plaint pas

L’OM a vécu un mercato mouvementé ces derniers jours. Déjà dans le dur après le départ de plusieurs cadres à la CAN, le club marseillais doit également faire avec le départ certains joueurs. Touché par ce vide laissé dans son effectif cet hiver, Gennaro Gattuso ne se plaint tout de même pas.

« Je ne change pas d'avis car il y a des règles à respecter sur le mercato. Il faut penser qu'il y aura sept milieux de terrain après la CAN. Même si je voulais prendre quelqu'un, on ne me laisserait pas faire. Je n'ai pas pleuré parce qu'il me manque plusieurs joueurs de qualité. Il faut que chacun fasse un peu plus pour l'équipe », a lancé l’entraineur olympien.

L'article continue ci-dessous

Gennaro Gattuso attristé par le départ de Renan Lodi

Le départ majeur de l’OM cet hiver est celui de Renan Lodi. Titulaire sur le flanc gauche de la défense marseillaise, l’international brésilien a rejoint Al Hilal contre une enveloppe conséquente. Même s’il comprend le choix du joueur et de sa direction, Gennaro Gattuso regrette de devoir faire sans Renan Lodi désormais.

GOAL AR

« Quand on a un joueur, à qui il est proposé trois fois plus d'argent, c'est dur de le retenir. J'ai un grand respect pour lui, j'avais une très bonne relation avec lui. On ne peut pas tout contrôler. Mais quand le joueur veut partir, c'est au club de trouver la solution. Je vous le dis honnêtement, le président ne voulait pas vendre le joueur, j'en mets ma main au feu. Mais quand ça peut changer la vie du joueur, il faut l'accepter. On a dû retourner sur le mercato, prendre Garcia. Ça me fait de la peine, mais il faut l'accepter, c'est la réalité du mercato », a confié le technicien italien.

Gattuso sous le charme du remplaçant de Lodi

Le champion du monde 2006 peut toutefois se consoler avec l’arrivée d’Ulisses Garcia cet hiver. L’international suisse a été recruté par l’OM pour pallier justement le départ de Renan Lodi. Et, Gattuso est déjà sous le charme du joueur.

« C'est un joueur différent de Lodi, il peut jouer à 4 ou à 5. Il joue piston. Il parle français, il jouait aux Young Boys. Il a une bonne expérience en Europe. Il est habitué à gagner, le championnat suisse n'est pas facile, je peux l'assurer. Il a peut-être plus de jambes que Lodi mais moins de dribbles », a ajouté Gattuso.