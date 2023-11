OM : Stéphane Guy allume Pablo Longoria

Pablo Longoria a tout sauf réussi sa mission à la présidence de l’Olympique de Marseille, selon Stéphane Guy.

L’Olympique de Marseille sort d’un match nul (0-0) frustrant contre le LOSC dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Si le club phocéen pense avoir réalisé un bon mercato, ce n’est pas le cas chez les observateurs.

L'OM en difficultés

C’est la fin du premier trimestre de compétitions, et l’heure est au bilan à la tête de l’Olympique de Marseille. Mais malgré les nombreuses recrues estivales du club du Sud de la France, les résultats peinent à confirmer. Eliminé de la Ligue des champions au troisième tour préliminaire par le Panathinaïkos, l’OM Connaît un début de saison mitigé.

En Ligue 1 de France, les locataires du Stade Orange Vélodrome sont loin de convaincre. Après onze journées disputées, le club phocéen pointe à la 9e place avec 13 points avec un match en retard à jouer contre l’Olympique Lyonnais, le 6 décembre prochain. Cette rencontre a été reportée en raison des derniers incidents survenus avant l’Olympico.

Stéphane Guy remet en cause le mercato de Longoria

Alors qu’ils ont laissé partir Alexis Sanchez et Dimitri Payet, les dirigeants olympiens ont misé sur le capitaine du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, et les Sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Sur l’antenne de RMC, l’ancien commentateur de la Ligue 1 pour Canal +, Stéphane Guy, a émis de gros doutes sur les choix de Pablo Longoria.

« Il y a eu 16 matchs pour l’OM depuis le début de la saison, ce n’est pas rien et ça permet d’avoir un peu de recul sur ce qu’il s’est passé. Sur le plan offensif, le mercato de Marseille est raté, cela crève les yeux et ce n’est pas une grande originalité de le dire. L’attaque, ce n’était pas déjà la force de l’OM la saison dernière », a-t-il déclaré, avant d’évoquer les renforts de l’OM en attaque.

« Il y avait Alexis Sanchez, Ünder, mais on n’était pas subjugués par l’attaque marseillaise l’an passé. Il aurait fallu garder Sanchez et il ne fallait surtout pas le remplacer par Aubameyang, c’est une grosse faute et c’est un énorme budget car Aubameyang a signé trois ans à Marseille à 700 000 euros par mois. C’est là où il y a un gros fiasco, ce n’est pas surprenant puisque chaque année, Longoria veut tout changer. Ça s’est bien passé les deux premières années, il avait été plutôt en réussite mais il ne peut pas toujours l’être. Pour l’instant, Ndiaye et Sarr ce n’est pas bon et Correa est fantomatique », a-t-il ajouté.

Venu gratuitement en provenance de Chelsea, le choix de Pierre-Emerick Aubameyang par Longoria est critiqué par les acteurs du football. L’attaquant gabonais est auteur de 15 matchs joués avec les Phocéens toutes compétitions confondues. Il inscrit 5 buts et délivre 3 passes décisives.