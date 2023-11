Marseille – Lille : Phocéens et Dogues se quittent dos à dos (0-0)

L’OM accueillait Lille ce samedi dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Score final, 0-0.

Marseille et Lille étaient aux prises ce samedi à l’occasion de la onzième journée de Ligue 1. La rencontre entre les deux équipes n’aura pas connu de vainqueur.

Un match insipide

C’est Marseille qui attaquait d’emblée dans ce match qui marquait son retour sur les stades, une semaine après les incidents avant l’Olympico. Renan Lodi d’abord puis Aubameyang, se ratent sur leurs occasions. Sonné, Lille se réveillait et commençait à sortir de son camp. Un réveil qui a failli coûter aux Phocéens, sauvés par la barre transversale après une frappe de Yazici. Les deux équipes n’arriveront pas à trouver la faille dans le premier acte.

Un nul qui n’arrange personne

En seconde mi-temps également, Marseille et Lille ne parviendront pas à faire trembler les filets. Les Lillois auraient quand même pu obtenir un meilleur résultat à l’issue de ce match. Les Dogues étaient plus incisifs et ont montré plus d’engagement dans la rencontre. Côté marseillais, ce n’est pas le jeu qui a le plus attiré l’attention. La seule action notable est la sortie d’Aubameyang, sous les sifflets du public phocéen (78e). Les deux équipes se quittent donc dos à dos avec un résultat qui n’arrange aucune d’elles. L’OM resté scotché à la 8e place (13 pts) tandis que le LOSC (19 pts) manque l’occasion de monter sur le podium. L’OM et Lille se tournent désormais vers l’Europe. Marseille reçoit l’AEK Athènes jeudi prochain en Europa League et Le LOSC se déplace sur la pelouse du Slovan Brastilava le même jour en Conference League.