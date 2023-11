OM : Gattuso répond aux détracteurs de Pierre-Emerick Aubameyang

Critiqué pour son faible rendement à l’OM depuis son arrivée, Pierre-Emerick peut compter sur le soutien de son coach.

Ce soir du jeudi 9 novembre 2023, l’Olympique de Marseille sera au duel avec l’AEK Athènes pour le compte de la manche retour comptant pour la quatrième journée de la phase de groupes de Ligue Europa.

Aubameyang sous le feu de critiques

Arrivé gratuitement à l’Olympique de Marseille à l’été 2023 en provenance des Blues de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a signé pour une durée de trois ans dans le club du Sud de la France. Si la formation phocéenne s’est séparée d’Alexis Sanchez pour faire confiance au Gabonais, ce choix osé de Pablo Longoria et sa direction n’a pas manqué de critiques. C’est le cas de Guy Stéphane, qui a farouchement critiqué le mercato du dirigeant espagnol, en mettant l’accent sur le fiasco Aubameyang.

« Il y avait Alexis Sanchez, Ünder, mais on n’était pas subjugués par l’attaque marseillaise l’an passé. Il aurait fallu garder Sanchez et il ne fallait surtout pas le remplacer par Aubameyang, c’est une grosse faute et c’est un énorme budget car Aubameyang a signé trois ans à Marseille à 700 000 euros par mois. C’est là où il y a un gros fiasco, ce n’est pas surprenant puisque chaque année, Longoria veut tout changer. Ça s’est bien passé les deux premières années, il avait été plutôt en réussite mais il ne peut pas toujours l’être. Pour l’instant, Ndiaye et Sarr ce n’est pas bon et Correa est fantomatique », avait-il déclaré sur l’antenne de RMC.

Auba forfait contre l’AEK, Gattuso prend sa défense

Dès qu’il sonne 21 heures ce soir du jeudi 9 novembre 2023, le coup d’envoi du match entre l’AEK Athènes et l’Olympique de Marseille sera donné. Mais le club marseillais est diminué avant ce choc. Vainqueur à l’aller (3-1), le club phocéen devra faire sans son capitaine, Valentin Rongier, blessé. Aussi, comme l’a rapporté GOAL, mercredi, Pierre-Emerick Aubameyang est également forfait pour ce match après son absence à l’entraînement. Car le Gabonais n’a finalement pas été retenu par Marseille dans le groupe.

En conférence de presse avant le match, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso, donné des nouvelles de l’ancien attaquant d’Arsenal. Profitant de l’occasion, l’ancien coach de Naples répond à ceux qui critiquent le rendement du Gabonais.

« Je ne pense pas que ça soit très grave pour la blessure de Pierre. Les médecins nous ont demandé de faire attention. Il joue très bien, mais ne marque pas, si son nom n'était pas Aubameyang, il n'y aurait pas autant de critiques. Pierre est un joueur d'évitement. Vitinha et Pierre sont deux attaquants différents, Vitinha est plus physique. Ils participent au jeu de notre équipe et c'est important. Je suis content de mes deux attaquants. Notre attaque a un niveau très élevé », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Pierre-Emerick Aubameyang compte 15 matchs joués avec les Phocéens toutes compétitions confondues. Il est auteur de 5 buts et 3 passes décisives avec l’équipe phocéenne.