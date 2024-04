OM - PSG, un tifo qui fait beaucoup parler

Une polémique a éclaté Marseille après le tifo déployé par les supporters contre le PSG, dimanche.

L’OM s’est incliné dimanche lors du Classique contre le PSG comptant pour la 27e journée de Ligue 1 (0-2). Mais depuis quelques heures, on parle moins de cette défaite dans la cité phocéenne. C’est plutôt le tifo déployé par les supporters pour chambrer le Paris Saint-Germain qui suscite le plus de réactions sur la Canebière.

Mamadou Niang valide le tifo Bougheraba

Avant le début du Classique contre le PSG dimanche, les supporters marseillais ont déployé un tifo pour chambrer le PSG. Ce dernier faisait notamment référence au sacre de l’OM en Ligue des Champions, un titre qui échappe toujours au PSG. Problème, le tifo est à l’image de Redouane Bougheraba qui devrait être ‘’à jamais le premier’’ humoriste à réaliser un show au Vélodrome en juin prochain. Préparé avec la complicité des South Winners, ce tifo est jugé déplacé par de nombreux supporters phocéens. Mais pour Mamadou Niang, légende du club marseillais, il n’y a rien de mal à cela.

« Célébrer au stade Vélodrome un enfant de Marseille, qui fait rayonner notre ville et notre club partout en France, c’est juste magnifique. Redouane Bougheraba est un des talents marseillais les plus populaire, un des supporters de l’OM les plus fidèle. Je connais Redouane depuis mon arrivée à l’OM, j’ai rarement connu une personne qui aime l’OM et Marseille comme lui. Le Vélodrome appartient aux supporteurs, pas au club ni à aucun dirigeant », a écrit l’ancien attaquant de l’OM sur X, ex-Twitter.

Bougheraba se défend et fracasse Longoria

Les supporters ne sont pas les seuls furieux après ce tifo. Les dirigeants de l’OM seraient également en colère après avoir découvert ce tifo. Selon les informations de RMC Sport, le président marseillais, Pablo Longoria, aurait fait part de son agacement de ne pas avoir été consulté avant le déploiement de ce tifo controversé. Alors que le dirigeant espagnol prévoit d’ouvrir une enquête pour faire la lumière sur cette affaire, il en prend cher des mains de Redouane Bougheraba qui se défend après le tifo à son honneur.

« Quand j’entends que le président n’est pas au courant, ça me fait gentiment rire. Et après, avec tout le respect que j’ai pour Monsieur Longoria qui dit qu’il aurait aimé être au courant, nous aussi on aurait aimé être au courant quand il a acheté Vitinha, quand il a viré Mandanda, quand il a fait sauter Dimitri Payet... Il faut qu’ils arrêtent. En vrai, il faut qu’ils arrêtent. Moi je suis Marseillais, je suis né Marseillais, il y a dix ans j’étais au stade et dans dix ans je serai au stade. Pour les soi-disant dirigeants, je pense que dans dix ans certains ne seront plus là. Et il y a dix ans, ils n’étaient pas là », a lâché l’humoriste dans Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC.