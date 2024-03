OM-PSG, Marseille se réjouit pour deux de ses joueurs blessés

Décimé et avec une infirmerie remplie de joueurs blessés avant le Classique contre le PSG, l’Olympique de Marseille reçoit deux bonnes nouvelles.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain seront aux prises au Stade Orange Vélodrome dans le cadre du match en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Alors que le club phocéen était amputé de plusieurs de ses joueurs en raison de blessures, celui-ci vient de recevoir deux bonnes nouvelles de son infirmerie.

Samuel Gigot et Ulisses Garcia présents contre Paris ?

Pour le 106e Classique entre Marseille et Paris prévu ce dimanche, le club du Sud de la France va devoir composer sans plusieurs de ses cadres, ces derniers étant blessés. Bien qu’il soit contraint de ne pas aligner son équipe-type face aux Parisiens, Jean Louis Gasset, en conférence de presse, ne veut pas se trouver d’excuse pour ne pas faire un bon match contre le PSG.

Mais le coach marseillais peut se réjouir de deux bonnes nouvelles. Si Ulisses Garcia, blessé aux adducteurs avec la sélection nationale de la Suisse lors de la trêve internationale, était annoncé de retour dans le groupe, une autre bonne nouvelle est tombée pour Gasset. En effet, selon les informations de La Provence, Samuel Gigot, blessé à l’épaule, était à l’entraînement du vendredi matin avec le Suisse dans l’effectif marseillais apte pour défier Paris dimanche.

Les deux joueurs ont participé normalement, selon la même source, aux exercices programmés en début de séance, du travail physique et de circulation de balle. L’optimisme est de mise du côté du Français plutôt que pour Garcia, qui pourrait quand même être apte pour le Classique de ce dimanche.

Marseille puise dans sa réserve

Si l’Olympique de Marseille est contraint de composer sans plusieurs joueurs de son équipe-type face au Paris Saint-Germain, le club phocéen n’a pas hésité à donner de la chance à certains joueurs de son équipe réserve pour ce match de la 27e journée de Ligue 1 au cours duquel il a rendez-vous avec le leader et champion en titre.

Lors de la séance d’entraînement du vendredi matin ouverte aux médias pour le premier quart d’heure, Jean-Louis Gasset comptait 19 joueurs de champs, selon La Provence. Parmi eux, cinq joueurs de l’équipe réserve, notamment Darryl Bakola, Brice Negouai, Alexandre Tunkadi, Sofiane Sidi Ali et Stéphane Sparagna. Incertains, Leonardo Balerdi et Pape Gueye n’y étaient pas. Ceux-ci s’ajoutent aux joueurs déjà forfaits pour le Classique tels que Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Bamo Meïté, Bilal Nadir et Ismaïla Sarr.