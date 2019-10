OM, Maxime Lopez revient sur l'intérêt du FC Barcelone

Après sa première saison en Ligue 1, le milieu de terrain était dans le viseur du club espagnol et a livré sa vérité sur cet intérêt.

Du haut de ses 21 ans, Maxime Lopez compte déjà 93 matches en . Le milieu de terrain français avait notamment épaté lors de sa première saison sous le maillot des Phocéens en 2016/2017 provoquant l'intérêt de plusieurs clubs européens. Depuis, Maxime Lopez est rentré dans le rang et peine à être un titulaire indiscutable à l'OM. Dans une interview accordée à Canal Plus, il est revenu sur l'intérêt du à l'issue de sa première saison en professionnelle et a avoué s'être vu trop beau.

"Les hauts et les bas à l' ? Il y a eu des périodes ou je pense que c’est ma faute, et d’autres non. Par exemple, à la fin de ma première saison, le directeur sportif du Barça a parlé à mon agent, en lui disant qu’il y avait un intérêt pour la saison d’après si je faisais une bonne saison. J’étais jeune, je venais de finir ma première saison. On sait que je kiffe le Barça. Je me suis imaginé trop de choses. Le foot te met un coup derrière la tête tellement vite. Mais ce sont des épreuves qui font peut-être qu’aujourd’hui, je suis aussi fort mentalement", a confessé le joueur de 21 ans.

"Partir sans gagner un titre à l'OM ? Je ne pense pas"

"Dans ma tête je me suis dit "ça y est, je suis là-bas". Et c’est là que j’ai perdu six mois, je n’y étais plus, je ne reconnaissais plus. J’étais jeune, je venais de faire une première saison, on sait que j’aime le Barça, je me suis imaginé trop de choses. Le foot te met un coup derrière la tête tellement vite. Ce sont des épreuves qui font peut être qu’aujourd’hui je suis aussi fort mentalement", a ajouté le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille.

Le Français qui n'a encore gagné aucun titre avec son club formateur veut remédier à cette anomalie au plus vite : "J'espère remporter un titre cette année avec l'OM, J'espère que cela va arriver. Partir de l'OM sans un titre ? Non je ne pense pas. Quand on voit ce qu'il s'est passé dans la ville quand on était en finale de la , rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Je pense qu'une fois dans sa vie il faut vivre le fait de gagner un titre à l'OM. Et les gens dans la ville et les supporters le méritent".

Maxime Lopez a admis qu'il ne voulait pas quitter l'OM l'été dernier : "C’est vrai qu’il y a eu des contacts très avancés avec Séville, en janvier notamment. Ils étaient vraiment très intéressés, mais il était hors de question que je parte en janvier. Il y a eu des contacts cet été, mais quand ton club refuse 15 millions d’euros pour toi, c’est flatteur et ça fait plaisir. Tu te dis qu’ils comptent sur toi et que tu es quelqu’un d’important".