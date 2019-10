PSG-OM, "pas un match qui compte" pour Villas-Boas

Le coach de l'OM s'est exprimé après le succès acquis contre Strasbourg et avant le Classique face au PSG.

Sondé sur le classique à venir entre le PSG et l’OM, André Villas-Boas s'est montré limpide ce dimanche soir à l'issue du match face au RC : "Ce n’est pas un match qui compte trop pour moi", a prévenu le coach lusitanien de l'OM, considérant que son équipe n'évolue pas dans les mêmes sphères que le PSG.

"C’est un match totalement différent, contre une équipe qui ne fait pas partie de cette ligue, de mon opinion, avec l’investissement qu’ils ont fait pendant des années. On va essayer de jouer. Il faut essayer de faire quelque chose. On rêve de gagner, évidemment. Mais c’est une équipe d’une autre ligue. Le "Clasico" a été joué dans le passé. On va aller là-bas, on va penser à une stratégie, pour jouer le match. Le plus important, là-bas, c’est de regarder le ballon", a maintenu l’ancien coach de devant les médias dimanche soir.

Villas-Boas estime néanmoins qu'il n'a pas peur et rappelle que Paris devra se concentrer sur la C1 avec son match face à Bruges prévu en milieu de semaine :

"Je n’ai pas peur. Pour moi, c’est la réalité. Le PSG a gagné combien de championnats d’affilée, sauf celui d’Unai Emery? Ce n’est pas possible, pas normal. Evidemment, on doit être là, faire la compétition. Reims a gagné là-bas. Tu rêves, tu mets en place. Le PSG est concentré sur la , c’est vrai", a ajouté le Portugais en conférence de presse dans des propos relayés par RMC.