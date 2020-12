OM, Longoria veut prolonger Villas-Boas et met le doute sur l'avenir de Thauvin

Le directeur du football de l'Olympique de Marseille a fait le point sur plusieurs dossiers chauds du club pour les prochaines semaines.

Arrivé l'été dernier à l' , Pablo Longoria a du pain sur la planche. Le nouveau directeur du football a dû réaliser un mercato estival avec peu de moyens afin de mettre André Villas-Boas dans les meilleures dispositions cette saison et il doit maintenant prolonger plusieurs contrats dont celui de l'entraîneur portugais, ainsi que celui de Florian Thauvin, joueur vedette de l'OM, en fin de contrat l'été prochain et libre de partir gratuitement.

Dans une interview accordée à La Provence, Pablo Longoria a confirmé sa volonté de prolonger André Villas-Boas : "Je suis très content avec lui. Comme je l'ai dit, c'est un coach de très haut niveau. C'est la personne parfaite pour continuer notre projet, c'est le bon coach pour le futur du club. On a commencé à parler, j'ai discuté avec ses agents, je suis allé au , ils sont venus ici. L'intention est de poursuivre ensemble, on doit trouver la façon de le faire. Dans ma tête, la priorité est de voir comment on peut continuer ensemble."

"Le message entre entraîneur, joueurs et dirigeants doit être unique. J'aime surtout travailler dans le consensus. Cela ne veut pas dire que tout le monde dit oui. Il faut beaucoup parler, échanger, arriver à une position commune. Il faut donner l'autorité sportive au coach et le soutenir, lui donner l'ambition sur le projet et renforcer les principes de son autorité. Nous avons un rapport quotidien fait de respect. Je considère que c'est un grand coach, de très haut niveau. Nous avons de très bons rapports au niveau humain et professionnel", a ajouté le directeur du football de l'OM.

Longoria botte en touche pour Thauvin

En revanche, Pablo Longoria s'est montré beaucoup plus prudent au moment d'évoquer le futur de Florian Thauvin, libre de négocier et de signer avec d'autres clubs dès le début du mois de janvier : "Nous préparer à un départ de Thauvin ? C'est une bonne question. Le moment de la prolongation est toujours une situation où tu dois trouver l'équilibre entre tous les acteurs. C'est pareil pour d'aures joueurs de l'effectif qui sont dans cette situation".

"On a commencé à parler avec eux et leurs agents. On doit être préparé à différents scénarios. Prolonger des contrats dans cette situation d'incertitude est très difficile. Les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, avec ou sans public... Ces questions ne nous font plus analyser les prolongations de contrat comme on le faisait en 2018. On doit s'adapter à la situation", a ajouté l'Espagnol.

Pablo Longoria a délivré sa vision pour l'avenir de l'OM à court et moyen terme : "Je ne parle pas seulement des prochains mois, mais plutôt des prochaines années. On doit continuer à construire notre identité pour nous rapprocher de ce que les supporters ont en tête et de ce qu'ils ont envie de voir sur le terrain. On doit aussi continuer à "patrimoniser" le club avec l'introduction d'actifs, et surtout être compétitif dans le domaine sportif. Il faut participer à la Coupe d'Europe, c'est très important pour avoir des résultats économiques. Dans le foot moderne, ce sont les résultats économiques qui permettent les résultats sportifs".