Mercato - Kamara confirme des discussions avec l'OM sur son avenir

Courtisé par des grands clubs étrangers, Boubacar Kamara confirme des discussions avec l'OM.

Avant la rencontre entre le SCO d'Angers et l' (mercredi soir, à 21h00), c'est Boubacar Kamara qui a été désigné par son club pour répondre aux questions des journalistes en conférence de presse.

Des discussions en cours avec l'OM

Et sans surprise, le jeune défenseur et milieu de terrain de l'OM a été interrogé sur son avenir. Dans un premier temps, il a botté en touche avant d'apporter quelques éclaircissements : « Je suis focus sur l'OM et je ne me pose pas trop de questions. C'est le club et les agents qui gèrent ça. Il y a des discussions entre le club et mes agents. »

Boubacar Kamara, dont le contrat expire en juin 2022 confirme donc que des négociations pour une prolongation de son contrat sont en cours. De quoi éviter un départ au mercato d'hiver ? Difficile à dire mais le joueur est courtisé par le Barça et le .

Kamara veut retrouver la

Boubacar Kamara s'est également exprimé sur ce qu'il a appris de sa première campagne de la Ligue des champions. Une campagne désastreuse pour l'OM avec cinq défaites en six matches pour une seule victoire : « J'ai appris l'exigence du haut niveau et que chaque erreur se paie. Il n'y a aucune équipe faible, tout le monde peut gagner. Le contexte est différent. On a joué contre des grosses équipes, contre des gros joueurs. »

Et il espère retrouver la compétition phare de l'UEFA afin d'effacer ce mauvais bilan : « Il faut faire mieux que l'année dernière, retourner en Ligue des champions et tenter de faire mieux. On a beaucoup appris cette année. »

Boubacar Kamara a également pointé l'usure physique de ses coéquipiers pour expliquer les derniers résultats, décevants, de l'OM (défaite à Rennes, nul à domicile contre Reims) : « Après Rennes c'était dur mentalement et physiquement. Ça c'est ressenti contre Reims. Je pense que toute l'équipe est fatiguée. C'est très compliqué, mais ça va se jouer au mental. C'est avec la tête qu'on joue. La fatigue est à cause de l'enchaînement des matches, les voyages, ne pas avoir trop de sommeil... Mais on ne va pas se plaindre, on fait le plus beau métier du monde, dans l'un des plus beaux clubs d'Europe. »