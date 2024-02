OM, les révélations fracassantes de Benatia sur Renan Lodi

Le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, a fait des révélations inattendues sur le départ de Renan Lodi, dimanche.

C’était la grande surprise du mercato à l’OM. Six mois seulement après son arrivée, Renan Lodi filait en Arabie Saoudite contre un forte somme d’argent. Le départ de l’international brésilien est intervenu étonnement au moment où l’OM manquait de moyens pour recruter. Ce qui a laissé penser que le club avait libéré le joueur afin de renflouer ses caisses. Mais la réalité serait tout autre d’après les explications de Mehdi Benatia ce dimanche.

L’OM ne voulait pas céder Renan Lodi

Alors que l’Olympique de Marseille devait juste trouver un remplaçant à Renan Lodi cet hiver, le club était finalement obligé de recruter deux joueurs à son poste. Cela, en raison du départ du Brésilien à Al Hilal contre une enveloppe de 22 millions d’euros environ. Mais contrairement à tout ce qui a été dit lors de son départ, l’OM n’a jamais voulu se séparer de l’ancien joueur de l’Atlético Madrid à l’instar de tous les autres défenseurs.

Getty

« C'était simple, on ne voulait pas toucher la phase défensive… jusqu'à cette offre pour Lodi d'Al-Hilal, a confié le directeur sportif marseillais. On en a parlé avec le président et il a dit : ‘’Non, on a dit au coach qu'on n'allait pas vendre derrière donc on ne touche pas’’ », confie Mehdi Benatia dans un entretien accordé au Canal Football Club.

Renan Lodi motivé par l’argent

En effet, comme Gattuso l’a expliqué en conférence de presse samedi, c’est Renan Lodi lui-même qui a voulu partir. A en croire le directeur sportif de l’OM, le latéral gauche brésilien a été séduit par le volet financier de l’offre du club saoudien qu’il a d’ailleurs appris via son agent.

« Malheureusement, le joueur a su par son agent qu'il y avait cette offre. Il a attrapé le coach après le match de Thionville, il a demandé à le voir et le coach l'a reçu. Il lui a dit : ‘’J'ai une offre qui est arrivée, apparemment vous ne voulez pas l'accepter, moi je vais gagner 4 fois mon salaire, il faut me laisser partir’’. Le coach est venu nous voir, le président et moi, le lendemain : ‘’Les gars, il vient me parler d'argent, je suis entraîneur et ça ne me plaît pas. Je l'ai fait jouer tous les matchs, c'est un titulaire, mais s'il a la tête ailleurs il faut le laisser partir” », explique Mehdi Benatia.