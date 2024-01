Mercato, l'OM a trouvé le remplaçant de Renan Lodi

L’Olympique de Marseille a enfin trouvé le remplaçant de Renan Lodi, sur le départ cet hiver.

Le mercato marseillais est mouvementé depuis quelques jours. L’OM qui, dans un premier temps, a besoin de se renforcer, s’est retrouvé dans l’obligation de libérer certains de ses joueurs pour renflouer ses caisses. C’est le cas de Renan Lodi qui va quitter la cité phocéenne et hiver et à qui le club a enfin trouvé un remplaçant.

L’OM obligé de faire le ménage

Le mercato devient très agité du côté de Marseille ces derniers jours. L’Olympique de Marseille, engagé sur plusieurs tableaux (Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France) avait besoin d’accueillir des renforts cet hiver. Le club est encore plus dans le besoin après le départ de certains de ses cadres (Mbemba, Ounahi, Ndiaye, Sarr) à la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Cependant, l’OM étant limité financièrement, il est obligé de céder certains joueurs afin de renflouer les caisses et pouvoir recruter cet hiver. Ainsi, l’Olympique de Marseille a accepté de libérer Renan Lodi cet hiver à Al Hilal contre une grosse somme d’argent. Mais alors qu’il devait uniquement une doublure à l’international brésilien, l’OM se voit dans l’obligation de recruter un autre titulaire sur le flanc gauche de la défense.

L'article continue ci-dessous

L’OM a trouvé le remplaçant de Lodi en Suisse

Avec le départ imminent de Renan Lodi en Arabie Saoudite, l’OM est obligé de recruter deux latéraux gauches. Ce qui devrait être possible financièrement, le transfert de Renan Lodi devant rapporter pas moins de 22 millions d’euros au club phocéen. Récemment, l’OM a exploré les pistes Josh Doig (Hellas Vérone) et Adrien Truffert (Rennes) pour pallier le départ du Brésilien. Mais les deux joueurs ne sont plus à la portée du club marseillais qui a même pris un vent sur le second.

Loin d’être découragé par ces échecs successifs, l’OM a enfin trouvé la bonne pioche. A en croire Foot Mercato, Marseille serait sur le point de boucler le recrutement d’Ulisses Garcia. Selon le média, un accord aurait déjà été conclu entre l’OM et les Young Boys de Berne pour l’international suisse de 28 ans. Par ailleurs, le montant du transfert de Garcia à l’OM n’a pas encore filtré même si tout indique que le dossier est proche d’être bouclé.