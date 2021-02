OM, les premiers mots d'Olivier Ntcham

Le néo milieu de terrain de l'OM a exprimé sa satisfaction d'avoir rejoint le club phocéen cet hiver.

Arrivé dans les dernières heures du mercato hivernal, Olivier Ntcham a connu un début d'aventure mouvementé à l'Olympique de Marseille. Non désiré par André Villas-Boas, le milieu de terrain prêté par le Celtic Glasgow a précipité le départ du technicien portugais, en fin de contrat en juin prochain, qui a présenté sa démission dans la foulée. Malgré tout, le jeune milieu de terrain français, recruté par Pablo Longoria, est heureux d'être à Marseille.

Olivier Ntcham n'a pour le moment pas été présenté devant les médias par l'Olympique de Marseille, très certainement pour éviter de mettre du feu au poudre en cette période trouble, après la colère des supporters et la démission d'André Villas-Boas. Mais afin que les supporters et les observateurs du club phocéen apprennent à découvrir le milieu de terrain, ce dernier a tout de même donné une interview au site officiel de l'OM.

Olivier Ntcham a affiché sa satisfaction de rejoindre l'OM, le plus grand club français selon lui : "C’est un immense plaisir de signer pour l’Olympique de Marseille. Je n'y croyais pas au début, mais plus les minutes avançaient, plus j’y croyais. L’Olympique de Marseille c’est le plus grand club de France, avec la plus grosse ferveur et les plus grands supporters. Ils ont accompli de grandes choses dans le football français et européen aussi".

"Mon expérience est un atout"

Le milieu de terrain a hâte de découvrir la Ligue 1 à l'âge de 24 ans : "Exactement, c’est la première fois que je viens en Ligue 1, c'est la première fois que je découvre le championnat français. c’est une nouvelle expérience. C’est un très grand championnat avec de très grandes équipes qui ont fait de beaux parcours en Ligue des Champions et en Europa League. C’est un nouveau challenge pour moi".

"Oui mon expérience est importante parce qu'on va enchaîner beaucoup de matches. On a aussi la possibilité de jouer des matches européens. Avoir un joueur comme moi qui a joué beaucoup de matches en Ligue des Champions ou en Europa League, je pense que c’est toujours un atout. Je vais apporter ma personnalité déjà (dans le vestiaire), le dynamiser, apporter beaucoup de positivité, j’espère qu’on fera de grandes choses ensemble", a ajouté l'ancien international espoirs français.

Olivier Ntcham arrive avec déjà plusieurs expériences à l'étranger à son actif, lui qui a joué pour Manchester City, le Genoa et le Celtic : "J'ai pris de la bouteille. J'ai appris à parler plusieurs langues. L'adaptation était un peu difficile au départ en Angleterre. Par la suite, tout s'est bien déroulé. J'ai appris plusieurs football différents. En Angleterre, le plus dur c'était la barrière de la langue, après mon entraîneur parlait français donc ça m'a facilité la tâche".