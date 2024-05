OM, Jonathan Clauss emboîte le pas à Aubameyang

Après Aubameyang, Jonathan Clauss s’est également exprimé vendredi sur l’élimination de l’OM en Ligue Europa.

Terrible désillusion pour l’Olympique de Marseille. Alors qu’il comptait sur la Ligue Europa pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, le club phocéen a été éliminé de la compétition, jeudi. L’OM a été corrigé par l’Atalanta Bergame (3-0) après un nul pourtant probant à l’aller (1-1). Au lendemain de cette élimination douloureuse, certains cadres notamment, Pierre-Emerick Aubameyang et Jonathan Clauss se sont adressés aux supporters.

Le message émouvant d’Aubameyang aux supporters

C’est une semaine noire dans la cité phocéenne. L’Olympique de Marseille ne verra aucune finale cette saison après son élimination de la C3, jeudi. Alors qu’ils avaient réussi à accrocher un nul il y a une semaine, les Marseillais sont passés complètement à côté de leur match au grand regret de Pierre-Emerick Aubameyang.

(C)Getty Images

« Quand tu ne sais pas quand tu auras la chance de rejouer une demi-finale de Coupe d’Europe et que tu passes complètement à côté alors l’émotion prend le dessus », a lancé l’international gabonais avant d’enchainer. « La saison n’est pas finie. On doit finir le boulot, on ne lâche pas », peut-on lire sur son compte Instagram, ce vendredi.

L’amertume de Jonathan Clauss après l’élimination de l’OM

Pierre-Emerick Aubameyang n’avait pas trouvé la force de s’exprimer jeudi. Apparu en larmes au coup de sifflet final, ce n’est que le lendemain que l’ancien capitaine d’Arsenal a pu réagir à cette élimination de l’OM. Mais il n’était pas le seul dans cet état puisque c’est ce vendredi que Jonathan Clauss a également livré ses impressions. L’international français a également posté un message émouvant, plein de regrets et d’amertume, sur son compte Instagram à l’instar d’Aubameyang.

Getty

« La désillusion est immense et les regrets seront éternels. Aucun mot, aucune phrase ne pourront atténuer votre/notre déception, ni notre sentiment d'être passé totalement au travers d'un événement qui ne se reproduira peut-être plus... Cette aventure s'arrête ici, place à la dernière ligne droite de la saison ! », a écrit Jonathan Clauss.