OM, les mots forts d'Amine Harit sur Jean-Louis Gasset

Le milieu de terrain de l’OM, Amine Harit, a tenu des propos forts sur son entraineur, Jean-Louis Gasset, vendredi.

A l’instar de Jean-Louis Gasset, Amine Harit était en conférence de presse vendredi en marge de la rencontre contre Clermont, samedi. Face aux médias, le milieu de terrain marocain a évoqué l’impact de son entraineur sur l’OM qui a retrouvé le sourire depuis son arrivée.

Amine Harit révèle une autre astuce de Gasset

Nommé intérimaire après le départ de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a réussi à changer le visage de l’OM. Sous sa houlette, le club phocéen a décroché sa qualification pour les 8es de finale de la C3 et s’est relancé en championnat. En conférence de presse, Amine Harit a révélé comment le technicien a pu ressortir le meilleur de ses coéquipiers et lui.

L'article continue ci-dessous

« On traversait une période compliquée, le coach nous a demandé de faire plus pour redresser la barre, faire mieux. Cela était compliqué, mais les deux derniers matches nous donnent énormément de confiance. La sérénité et le calme du coach nous ont beaucoup apporté, nous avions un problème mental, bien plus que technique. Cette équipe a de la qualité, mais les résultats amènent de la confiance. Un peu de sérénité et de calme, ça donne de la sérénité dans le groupe », a déclaré l’international marocain.

Harit dithyrambique sur Aubameyang

Hormis Jean-Louis Gasset, Amine Harit s’est exprimé sur Pierre-Emerick Aubameyang. Auteur de 18 buts dont 3 sur les deux derniers matchs, le Gabonais joue un rôle important dans la relance de l’OM. En plus de son apport sur le plan sportif, l’ancien joueur du Barça apporte beaucoup humainement au groupe.

« À l'image du collectif, il a eu un moment compliqué en début de saison puis il a beaucoup marqué quand ça allait mieux collectivement, a confié Amine Harit. On sait que Auba a besoin d'être servi pour mettre des buts. Mais moi, je ne vois pas où Auba est cramé. J'aimerais bien être cramé comme lui à son âge et mettre autant de buts ! (…) On m’a déjà demandé. Pour un joueur avec sa carrière… Il est très simple. C’est le même avec tout le monde. C’est ce qui fait la beauté de sa personne. Il est très humain », a confié Amine Harit.