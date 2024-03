OM, la réponse intrigante de Gasset sur une probable qualification européenne

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, a lâché, vendredi une réponse intrigante sur les chances de qualification du club en Europe.

L’Olympique de Marseille affronte Clermont samedi dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. En prélude à cette rencontre, Jean-Louis Gasset était face aux médias vendredi pour opiner sur les sujets relatifs au club marseillais. Le technicien français est notamment revenu sur les chances de qualification du club phocéen en Europe la saison prochaine.

Jean-Louis Gasset a étudié ses joueurs

Arrivé il y a deux semaines en remplacement de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a réussi à insuffler une nouvelle dynamique à l’OM. Avec deux victoires en autant de matchs, l’ambiance est redevenue bonne dans la cité phocéenne. Des changements grâce en partie à l’astuce paternaliste de Jean-Louis Gasset qui a pris le temps d’étudier ses joueurs afin de rentrer dans leurs têtes.

« D'abord il y a un travail pour connaître les joueurs et les hommes. Et on a fait ça depuis qu'on est arrivés soit en parlant avec les joueurs soit en appelant ceux qui les ont côtoyés. Mais dans la première semaine, j'en ai perdu la voix », lance l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

Gasset veut impliquer tous ses joueurs

Dès son arrivée, Jean-Louis Gasset a pris certaines décisions fortes. L’une d’elles a été d’exiger le retour de Pape Gueye dans le groupe alors que le joueur était mis au placard par la direction phocéenne. Mais Jean-Louis Gasset, lui, a besoin, de tous ses joueurs, surtout lorsqu’il faudra faire tourner l’effectif.

« Il y a une vingtaine de joueurs à l'OM et les 20 peuvent jouer. A nous de voir quand est-ce qu'ils vont être dans le rouge, à la limite, et là, il faut changer. Il y a une espèce de roulement, mais pour ça, il faut avoir deux joueurs de la même valeur. Quand le joueur rentre, il ne faut pas que l'équipe s'affaiblisse, au contraire », explique l’ex-coach de Bordeaux et de Saint-Etienne.

L’OM peut toujours se qualifier pour l’Europe ? Gasset s’en fiche pour le moment

Victorieux de Montpellier le weekend dernier, l’OM (9e, 33pts) s’est relancé dans la course à l’Europe. Une victoire contre Clermont rapprocherait le club phocéen de la 5e place. Toutefois, Jean-Louis Gasset préfère ne pas se focaliser sur ces chances pour éviter de mettre la pression à ses joueurs.

Getty

« Je ne vais pas si loin. Je vais à demain, et demain je vais essayer d'avoir confirmation de ce qu'on met en place. J'ai dit aux joueurs : ‘’on se focalise sur le match de Clermont à l'extérieur. Et après on avance. Petit à petit’’ », a-t-il conclu.