OM - Steve Mandanda, les dessous d'une incroyable perte de poids

L'Equipe a révélé les motivations du portier de l'OM et de l'équipe de France, apparu sur les réseaux sociaux avec une condition physique retrouvée.

Il ne s'agit d'un secret pour personne, Steve Mandanda, l'emblématique gardien de l' , peine à retrouver le niveau qui était jadis le sien, quand celui-ci se faisait encore surnommer "El Fenomeno" par les supporters phocéens. Blessé en début de saison et dans les buts de l'une des plus mauvaises défenses de l'Hexagone lors de l'exercice tout juste écoulé, celui qui est arrivé en 2007 à l'OM et qui ne compte pas moins de 28 sélections avec l'équipe de n'inspire plus vraiment la confiance... La faute, notamment, à une condition physique loin d'être à la hauteur de ses espérances.

"C’est vrai que ce n’est pas la meilleure première partie de saison que j’ai pu faire, j’en suis conscient. Quand on n’est pas performant ou qu’on n'est pas performant comme on aimerait l'être, on est frustré. Je ne peux pas avoir le sourire quand j’encaisse un but", avait-il déclaré en conférence de presse en décembre dernier, assumant clairement ses responsabilités, en véritable cadre. Quelques semaines plus tard, dans un entretien accordé à L'Equipe, Steve Mandanda était cette fois monté au créneau, pointant du doigt certaines critiques particulièrement acerbes à son encontre. "Ce que je n'accepte pas non plus, c'est qu'on remette en cause mon professionnalisme. C'est comme ces histoires de poids. C'est gratuit ! Mais je sais d'où ça vient...", avait-il confié, amer et remonté.

Le coup de pression de Didier Deschamps fonctionne

Toutefois, force est de constater que cette problématique semble loin derrière le joueur formé au Havre. En effet, ces derniers jours, des photos du portier marseillais ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant un Steve Mandanda totalement méconnaissable, jouissant d'une condition physique digne de ses premières années en tant que professionnel. Une dizaine de kilos en moins affichée, liée à une décision radicale, selon le quotidien L'Equipe.

[#L1🇫🇷] L’Equipe révèle que Steve Mandanda🇫🇷 a fait une cure pour être affûté à la reprise afin de convaincre André Villas-Boas de sa motivation. pic.twitter.com/kKyFMxrcwB — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 22 juin 2019

En effet, juste après être revenu de quelques jours de vacances en famille, "le gardien de l'OM a terminé récemment un programme de cure à Merano, en , ce centre de soins prisé par les personnalités, sportives ou non, pour perdre du poids en un temps record", précise le quotidien, qui évoque le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, comme l'élément déclencheur. Et pour cause, ce dernier aurait confié au gardien de but de 34 ans que sa place en sélection ne lui était plus assurée en maintenant ce niveau de performance. Il ne fallait pas le dire deux fois au champion du monde 2018.