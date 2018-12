OM, Steve Mandanda n'a pas aimé la rumeur Benjamin Lecomte : "Le club n'appartient à personne, mais ce n'est jamais plaisant"

Le gardien de l'Olympique de Marseille a fait part de sa frustration d'avoir vu des rumeurs concernant l'arrivée d'un concurrent à son poste.

Blessé en début de saison, Steve Mandanda n'est plus aussi impérial. L'Olympique de Marseille a une des plus mauvaises défenses du championnat de France et bien évidemment, le gardien de l'équipe de France à sa part de responsabilité. Selon les informations de L'Equipe, l'OM s'est lancé en quête de recruter Benjamin Lecomte. Une rumeur qui n'a pas plu à Steve Mandanda, présent en conférence de presse ce mardi.

"Je l’ai lu, entendu. Forcément Benjamin Lecomte fait une bonne première partie de saison avec Montpellier, c’est un très bon gardien de notre championnat. Ce n’est pas à moi de dire qui on doit prendre et quand on doit prendre. Les dirigeants sont là pour ça. Ils travaillent pour le court moyen et long terme. Le club n’appartient à personne, même si je suis là depuis longtemps", a reconnu le gardien de l'OM.

"Me concentrer sur moi même"

L'article continue ci-dessous

"Je sens beaucoup de confiance au sein du club et je donnerai le maximum, le plus longtemps possible et le reste, on verra bien. Ce n’est jamais plaisant. Ce serait mentir de dire ça. Mais c’est logique que les dirigeants pensent au club et à l’avenir. J’ai assez à me concentrer sur moi même et sur mon travail pour pouvoir regarder ce qui se passe ailleurs", a ajouté Steve Mandanda.

L'international français a livré une franche autocritique : "C’est vrai que ce n’est pas la meilleure première partie de saison que j’ai pu faire, j’en suis conscient. Quand on n’est pas performant ou qu’on est performant comme on aimerait, on est frustré. Je ne peux pas avoir le sourire quand j’encaisse un but. Ce n’est pas ne pas être heureux, c’est aussi une prise de conscience de la situation, du match, forcément sur le terrain ça se ressent. Je suis très très heureux ici. J’ai la confiance du staff, de mes partenaires. Je me sens très bien ici. J’aimerais qu’on enchaîne plus de résultats positifs et qu’on se retrouve devant et beaucoup plus serein".

"J’ai connu des périodes beaucoup plus difficiles. Aujourd’hui ce qui nous fait défaut, c’est qu’on a des résultats en dents de scie. Malheureusement c’est ce qui nous empêche d’être sur le podium. Est-ce que c’est que le manque de confiance ? Non. Il n’y a pas mal de choses qui ne vont pas. On est plusieurs à ne pas être au niveau auquel on doit être. On est conscient de tout ça", a conclu Steve Mandanda qui ne semble pas résigné.