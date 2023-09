OM : Le premier groupe de Gattuso contre Monaco avec une énorme surprise !

L’Olympique de Marseille est en déplacement à Monaco ce samedi pour la 7e journée de Ligue 1. Voici le premier groupe de l’entraîneur Gattuso.

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso fait déjà sensation. Le technicien italien vient de rendre publique la liste des joueurs retenus pour le déplacement à Monaco s’inscrivant dans le cadre de la septième journée du championnat de France.

Deux grosses surprises chez l’OM

Battu par le Paris Saint-Germain (4-0) lors de la précédente journée, l’Olympique de Marseille est en déplacement ce samedi soir (21h) pour en découdre avec son homologue de l’AS Monaco dans un match comptant pour la journée 7 de Ligue 1. Pour son tout premier match à la tête des Olympiens, Gennaro Gattuso, qui est nommé cette semaine, vient de dévoiler son groupe.

Sans surprise, l’on note les absences de Geoffrey Kondogbia, blessé, et Pape Gueye, suspendu. Mais deux grosses surprises sont à noter dans ce groupe retenu par l’ancien homme fort de la barre technique de l’AC Milan et de Naples. En effet, on note l’absence de Renan Lodi, d’autant qu’il sera suspendu pour la prochaine rencontre contre Le Havre. Si Ismaïla Sarr est lui de retour, on peut voir un nouveau visage dans le groupe.

Comme l’a rapporté GOAL, vendredi, le jeune milieu de terrain belge, Noam Mayoka-Tika (19 ans), est retenu par Gennaro Gattuso pour le choc contre Monaco, ce soir. Noam a été recruté cet été par l'Olympique de Marseille en provenance de Westerlo, où il évoluait en U21 la saison précédente.

Le match entre l’AS Monaco et Marseille sera à suivre ce samedi à partir de 21h sur Canal+ Foot. Il sera aussi possible de le visionner en streaming, via l’application MyCanal ou grâce au service DAZN.

Le groupe de l’OM contre Monaco

Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu - Gigot, Mbemba, Murillo, Meïté, Clauss, Balerdi - Veretout, Harit, Rongier, Ounahi, Nadir, Tika - Correa, Ndiaye, Vitinha, Mughe, Aubameyang, Sarr