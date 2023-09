OM : Surprise ! Gattuso intègre cette pépite dans le groupe

Intronisé nouvel entraîneur de l’OM, Gattuso vient de faire appel à un invité surprise. Ce dernier rejoint le groupe.

Après l'intérim de Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso a pris les rênes de l'Olympique de Marseille, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le coach italien a fait forte impression dès ses premières séances d'entraînement. Les joueurs de l'OM sont unanimes, Gattuso a réussi à les séduire en un temps record, comme en témoignent les déclarations de Leonardo Balerdi lors de sa conférence de presse tenue ce midi.

Un nouveau visage à l'entraînement

Mais Gattuso ne s'est pas contenté de charmer ses joueurs, il a également réservé une surprise de taille lors de sa première séance d'entraînement avec l'équipe première. En effet, les observateurs ont pu noter la présence d'un visage encore peu familier.Celui de Noam Mayoka-Tika. À seulement 19 ans, ce jeune milieu de terrain belge a rejoint l'OM cet été en provenance de Westerlo, où il évoluait en U21 la saison précédente.

Formé à Mouscron, a rapidement attiré l'attention des recruteurs marseillais grâce à son talent prometteur. Depuis son arrivée, il n'a eu l'occasion de disputer qu'un seul match avec la réserve de l'OM, mais il a déjà laissé entrevoir tout son potentiel. Ce match, qui s'est déroulé le 2 septembre contre Lucciana, s'est soldé par une victoire 1-0 pour l'équipe marseillaise, et Mayoka-Tika a clairement montré qu'il avait sa place dans le groupe.

Une nouvelle carte pour Gattuso

La présence de Noam Mayoka-Tika à l'entraînement avec l'équipe première suggère que Gattuso compte bien faire appel à la jeunesse et à la fraîcheur pour renforcer son effectif. La polyvalence de ce jeune milieu de terrain, capable d'évoluer dans différentes positions au milieu de terrain, pourrait s'avérer précieuse pour le coach italien.

Avec Gattuso à la barre et des jeunes talents comme Noam Mayoka-Tika qui pointent le bout de leur nez, l'avenir de l'Olympique de Marseille s'annonce des plus prometteurs. Les supporters marseillais peuvent désormais nourrir de grands espoirs pour cette saison, car avec ce nouvel entraîneur et ces jeunes talents, l'OM semble prêt à relever de nouveaux défis sur la scène nationale et internationale. Reste à voir comment cette nouvelle dynamique se traduira sur le terrain, mais une chose est certaine. les passionnés de football ont de quoi être enthousiastes pour les mois à venir.