OM, le bel hommage de Jorge Sampaoli à Dimitri Payet

Même s’il n’est plus à Marseille comme Dimitri Payet, Jorge Sampaoli garde de bons souvenirs du milieu de terrain français.

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille (2021 – 2022), Jorge Sampaoli a connu un certain Dimitri Payet au sein de l’effectif de la formation phocéenne. Bien qu’il ne soit plus à la tête de l’OM tout comme Payet, qui a quitté le club phocéen l’été dernier, le technicien argentin a rendu un bel hommage à son ancien milieu offensif français.

Sampaoli regrette d’avoir quitté Marseille

Après une saison (2021-2022) réussie couronnée par une deuxième place du championnat derrière le Paris Saint-Germain, Jorge Sampaoli avait jugé bon de quitter le club phocéen à défaut d’un accord avec les dirigeants du club du Sud de la France. Invité de Rothen s'enflamme sur RMC il y a quelques jours, l’ancien coach de Séville regrette son départ de l’OM.

« Comme j'ai déjà dit, après avoir été vice-champion de Ligue 1 et qualifié en Ligue des champions, j'avais d'autres aspirations, a confessé Sampaoli. J'ai senti que le club n'avait pas forcément les moyens pour lutter contre le PSG. Donc j'ai préféré, par respect pour le propriétaire et pour le président, me mettre de côté. Je pensais que, pour vraiment progresser, le club avait besoin d'un autre type de joueurs. Et le club n'était pas en condition de me les apporter », avait déclaré Sampaoli, avant de poursuivre en regrettant son départ de l’OM.

Getty Images

« Une fois que la décision est prise, elle est prise. Après, les projets que j’ai pris derrière, là on peut se dire que c’était une erreur de ne pas rester à Marseille. Mais il faut prendre les décisions sur le moment. En revanche, oui, les choix que j’ai faits après Marseille, ça a été des erreurs. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais autrement », ajoutait-il.

L’hommage de Sampaoli à Payet

Ce vendredi 29 mars était l’anniversaire de Dimitri Payet. L’ancien international milieu offensif français (38 capes, 8 buts) célébrait son 37e anniversaire. Profitant de l’occasion, l’ancien coach des Phocéens, Jorge Sampaoli a, à travers son compte Instagram, rendu un vibrant hommage à son ancien numéro 10.

Getty

« Il n’y a rien de plus gratifiant pour un entraîneur que de voir son travail impacter positivement la carrière d’un joueur. Ma mémoire a été marquée par tous les beaux gestes de Dimitri au Vélodrome et dans les stades emblématiques d’Europe. Que les maillots numéro 10 ne cessent jamais d’exister. Joyeux anniversaire Payet! », écrit Sampaoli. Dimitri Payet appréciera.