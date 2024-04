OM, la réponse très amère de Rémy Cabella à Mohamed Henni

Attaqué par Mohamed Henni après avoir célébré son but contre l’OM, vendredi, Rémy Cabella répond étrangement à son détracteur.

Vendredi dernier, l’Olympique de Marseille était en déplacement au Stade Mauroy pour défier Lille en match d’ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Un déplacement qui s’était mal passé pour les Phocéens qui s’étaient inclinés devant les Dogues (3-1). Auteur du deuxième but lillois ce soir-là, Rémy Cabella s’était attiré la foudre des supporters marseillais.

Mohamed Henni tacle Cabella

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille entre 2015 et 2018, Rémy Cabella s’est attiré la colère des supporters marseillais. Auteur du deuxième but lillois contre l’OM (71e) l’ancien joueur de Montpellier ne s’était pas empêché de célébrer son but. Un fait qui a touché les supporters phocéens, notamment l’influenceur Mohamed Henni, qui s’en est violemment pris à l’ancien milieu offensif de l’AS Saint-Etienne.

« Remy Cabella Remy Nabilla petite chienne tu dois des excuses au peuple marseillais on veut des excuses publiques plates et sincères tu es interdit de Marseille jusqu’à nouvel ordre », a fustigé l’influenceur et supporter de l’Olympique de Marseille, Mohamed Henni.

La réponse de Rémy Cabella

Ayant eu vent de l’insulte du supporter de l’Olympique de Marseille, Rémy Cabella n’a pas hésité à lui servir une réponse choquante. Le joueur de Lille, à travers son compte TikTok, a publié une vidéo où il sourit tout en chantant le morceau de Jul : « J’mouille le maillot comme Cabella ». Mais il ne s’est pas arrêté là. Puisqu’il met une description indexant Henni.

« C’est plus Mohamed Henni, c’est Mohamed Haineux », a-t-il indiqué en description de sa vidéo sur le réseau social. Le message est passé.

Rappelons qu’après avoir été visé avec des chants de noms d’oiseaux pendant et après le match entre Lille et l’OM, Rémy Cabella avait répondu aux supporters de l’OM. « Je sais qu’ils ne m’aiment pas, je sais qu’ils aiment bien m’attaquer. (…) Je ne sais pas, parfois les gens ils ne m’aiment pas et j'aime bien les chambrer aussi, mais ce n’est pas grave. Ça reste le football (rires…) », avait confié l’ancien joueur de Montpellier au micro de Prime Video, vendredi soir.