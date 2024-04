Lille – Marseille : Les Dogues enfoncent l’OM (3-1)

Lille recevait Marseille vendredi pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Score final, 3-1.

Le LOSC et l’Olympique de Marseille étaient aux prises vendredi soir en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Dominés pendant la majeure partie du match, les Phocéens s’inclinent pour la troisième fois de suite en championnat et voient désormais leur qualification européenne sérieusement menacée.

Un premier acte sans éclair

La rencontre démarrait avec intensité et l’OM était déjà devant au bilan de tirs. Jordan Veretout déclenchait une frappe lointaine qui n’était pas assez puissante pour inquiéter Lucas Chevalier (2e). Lille prenait le ballon et répondait aux Marseillais qui étaient sauvés par Pau Lopez, auteur d’une belle parade sur une frappe d’Edon Zeghrova (11e). Le match s’équilibrait entre les deux équipes qui n'arrivaient pas s’offrir de franches occasions.

Mais les Dogues s’offraient un éclair avec Alexsandro qui était à la retombée d’un coup franc indirect mais Pau Lopez, encore une fois, sauvait les Phocéens (25e). Lille maintenait la pression sur le camp des visiteurs mais manquaient de précision sur ses frappes à l’image de celles de Santos (28e) et de Nabil Bentaleb (30e). L’OM se reprenait par la suite mais s’embrouillait à chaque fois dans le dernier geste. Aucune des deux équipes n’arrivait à marquer dans ce premier acte qui prenait fin sur ce score nul et vierge entre Phocéens et Dogues.

Getty

Lille douche l’OM

Au retour des vestiaires, l’OM revenait avec de meilleures intentions et lançait des offensives sur le camp des locaux. Quentin Merlin et Pape Gueye (49e) manquaient tous les deux le cadre. Moins en vue dans cette rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang s’illustrait enfin mais sa tentative était repoussée par Chevalier (52e). Une occasion que l’OM regrettera puisque Lille s’offrait un penalty dans la foulée après une faute de Samuel Gigot sur Jonathan David (52e). Le Canadien ne tremblait pas et prenait Lopez à contre-pied pour offrir l’ouverture du score aux Dogues (1-0, 54e). Les locaux manquaient de faire le break dans l’immédiat avec une frappe de Zeghrova qui heurtait la barre (56e).

L’OM n’y arrivait plus et finissait par encaisser le but du break. C’est un ancien de la maison, en l’occurrence, Rémy Cabella, qui annihilait les espoirs phocéens en profitant d’un mauvais renvoi de la défense pour décocher une frappe en pleine lucarne (2-0, 71e). Les Phocéens se réveillaient enfin et Aubameyang aurait pu réduire le score n’eut été la parade de Chevalier devant le Gabonais (74e). Une réduction que l’OM finissait par obtenir sur un CSC d’Ismaily, surpris par Aubameyang au milieu d’une mésentente avec ses compères en défense (2-1, 81e). L’on pensait alors se diriger vers une fin de match électrique mais Gabriel Gudmundsson climatisait les espérances des phocéens en concluant avec brio une action collective (3-1, 84e). L’OM (7e, 39pts) enchaine ainsi un troisième revers en Ligue 1 et s’éloigne des places européennes. Le LOSC (3e, 49pts) de son côté, monte sur le podium et met la pression sur Brest (2e, 50pts).