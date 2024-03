OM, la joie débordante de Gasset après la victoire contre Nantes

Jean-Louis Gasset est débordé de joie après la victoire de l’Olympique de Marseille contre le FC Nantes, dimanche soir.

Le Stade Orange Vélodrome a servi de cadre, dimanche soir, au match en clôture de la 25e journée de Ligue 1 de France entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes. Une rencontre qui a tourné en faveur des Marseillais, qui se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, très en forme.

La renaissance de Marseille sous Gasset

Moribond depuis le début de l’année sous les ordres de Gennaro Gattuso, l’Olympique de Marseille marche désormais sur l’eau depuis que le technicien italien a été évincé. Depuis que l’OM a confié le staff technique à Jean-Louis Gasset, le club phocéen sème la panique dans les cœurs de ses adversaires.

Depuis, c’est cinq victoires en autant de sorties, toutes compétitions confondues. Pour son premier match à la tête de l’OM, Gasset s’était offert le Shakhtar Donetsk (3-1) en barrages retour de la Ligue Europa. Les Phocéens vont s’offrir Montpellier (4-1) et Clermont Foot (1-5) respectivement lors des 23e et 24e journées de Ligue 1. Pour son match aller des huitièmes de finale de Ligue Europa, l’OM a été trop fort pour la Villarreal en s’imposant 4-0 au Vélodrome. Dimanche soir, l’équipe dirigée par Gasset a confirmé sa renaissance en battant les Canaris (2-0) en clôture de la 25e journée de Ligue 1.

Gasset très soulagé de la victoire contre Nantes

Orphelin de plusieurs cadres de son effectif, dont le forfait surprise de Jonathan Clauss, Jean-Louis Gasset a pu réussir à s’offrir le FC Nantes (2-0) en clôture de la 25e journée du championnat de France. En conférence de presse après ladite victoire, le technicien français dit tout son soulagement.

Getty

« Comment je me sens après ce match ? Soulagé. C’était notre 5e match en 18 jours, je savais qu’on allait souffrir physiquement. Contre Villarreal (4-0) jeudi, on a pressé pendant une bonne partie du match, donc c’est très dur de remettre ça trois jours plus tard. Surtout qu’on avait beaucoup de blessés aujourd’hui, donc il a fallu remettre les mêmes joueurs. Mais on n’a rien lâché ! On n’a pas été très beaux, mais on a tenu », a déclaré l’ancien coach de Saint-Etienne au micro de Prime Vidéo.