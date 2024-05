OM, la forte décision de McCourt sur Longoria

Le propriétaire de l’OM, Franck McCourt, a pris une grosse décision sur le président, Pablo Longoria.

L’Olympique de Marseille s’est remis dans le bon sens du chemin ces derniers jours. Le club phocéen a renoué avec la victoire en Ligue 1 le weekend dernier. En plus de cela, l’OM maintient ses chances de qualification en finale de Ligue Europa après son nul en demi-finale aller contre l’Atalanta, jeudi (1-1). Mais si tout va pour le mieux sur le terrain, ce n’est pas le cas dans les coulisses où les places de certains dirigeants sont menacées. C’est dans ce sens que le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a pris une décision importante sur le président, Pablo Longoria.

Frank McCourt conforte Pablo Longoria

Comme nous le rapportions vendredi, le directeur général de l’OM, Stéphane Tessier va quitter son poste en fin de saison. L’ancien dirigeant stéphanois partirait notamment sous fond des tensions avec le président, Pablo Longoria. Ce dernier justement, n’était pas non plus sûr d’être conservé puisque sa confirmation devrait être discutée au terme de la saison et après un bilan sportif.

Mais RMC Sport annonce ce samedi que le dirigeant n’a plus rien à craindre. Il aurait notamment le « soutien total » de Frank McCourt. « La position de Pablo n’a jamais été remise en cause et son lien ainsi que celui de ses équipes avec McCourt Global est resté fort depuis le départ, il n’y a aucun sujet à ce niveau-là. La confiance est totale, les liens permanents, ancrés vers et pour le club », a confié l’entourage de l’actionnaire de l’OM auprès du média français.

Les dirigeants de l’OM rendent toujours compte à McCourt

Le départ imminent de Stéphane Tessier renforçait déjà les pouvoirs de Pablo Longoria. Mais le soutien et la confiance de Frank McCourt vient encore renforcer cela. A l’interne, Pablo Longoria se dit d’ailleurs « revigoré et plein de vitalité » alors qu’il forme un nouveau tandem avec le conseiller sportif, Mehdi Benatia, pour gérer les affaires courantes de l’OM. Par ailleurs, Frank McCourt n'est pas si en marge puisque ses hommes de confiance et le conseil de surveillance du club phocéen représenté par Barry Cohen et Jeff Ingram font des points réguliers avec les dirigeants, en visio chaque lundi et souvent en présentiel comme révélé par RMC Sport.