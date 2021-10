OM : Konrad De La Fuente ne regrette pas d'avoir quitté le Barça

Arrivé à Marseille cet été pour gratter du temps de jeu et acquérir de l'expérience, l'ailier américain de 20 ans estime avoir fait le bon choix.

Arrivé à l'Olympique de Marseille cet été en provenance du FC Barcelone, Konrad De La Fuente était à la recherche de temps de jeu et d'expérience. Pari réussi, puisqu'à Marseille, il a pris part à 11 rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres de Jorge Sampaoli. Toutefois, le jeune ailier peine toujours à se montrer décisif, comme en témoigne son énorme raté face au Paris Saint-Germain (0-0) dimanche soir, au Vélodrome, lui qui était en position parfaite pour tromper le portier Keylor Navas.

Interrogé par Gerard Romero sur sa chaîne Twitch Jijantes, l'international américain (3 sélections) a évoqué ses premiers pas du côté de la cité phocéenne, préférant retenir le positif. "Je me suis assez bien adapté, très rapidement. J'ai la confiance du coach et de mes partenaires. Je me suis bien adapté avec les hispanophones, Alvaro (Gonzalez), Pol (Lirola) et (Leonardo) Balerdi, merci à eux qui m'ont très bien accueilli. Dans la ville, je suis heureux, la langue, je parlais les mots de base alors ça m'a aidé".

"Au Barça, je n'aurais sans doute pas joué autant"

Néanmoins, la méthode Jorge Sampaoli n'est pas la plus facile à suivre, il a donc été question d'adaptation. "Il est très bon mais très exigeant aussi, c'est du travail tactique tous les jours. Lors de la préparation, j'ai eu peur avec les doubles sessions, commencer à 8h du matin, des entraînements de deux heures et demie, une heure de salle... et des matches pendant la semaine. Ç'a été difficile", a reconnu l'ancien du Barça, qui se félicite d'avoir rejoint l'OM et de gratter un maximum de minutes en France.

"C'est moi qui ai décidé de partir, depuis six mois j'en parlais avec mes représentants, en étant réaliste, il allait être difficile d'avoir du temps de jeu intéressant en équipe première. La différence est là. J'ai joué plus de 500 minutes, on n'est qu'en octobre, j'ai 20 ans. Au Barça, je n'aurais sans doute pas joué autant. Ce n'aurait pas été la même chose", a ainsi analysé le joueur aux qualités de dribbles largement au-dessus de la moyenne. Prochaine étape, aller titiller les titulaires à son poste.