OM - Jacques-Henri Eyraud : "On y va avec beaucoup d’ambition"

Au micro de Téléfoot, le président de l'OM s'est félicité du groupe dont a hérité son club, jeudi, en Ligue des Champions, entre mesure et ambition.

De retour en Ligue des Champions après plusieurs années d'absence, l'Olympique de Marseille a hérité d'un tirage plutôt clément, jeudi. Tombé dans le groupe C, dans lequel figurent également , le et l' , le club phocéen conserve certaines chances de se qualifier. Bien entendu, cela ne signifie pas que l'affaire sera aisée pour l'équipe entraînée par André Villas-Boas, mais l'espoir existe, à l'image du président Jacques-Henri Eyraud, qui avait envie d'y croire, au micro de Téléfoot.

"Beaucoup de détermination, d’espoir et de fierté"

"On joue chaque match pour le gagner. Ça va être très dur. A-t-on une chance ? Probablement. On a une grande envie, en tous cas. Envie de faire le mieux pour nos supporters, qui ne seront pas là. Et c’est un déchirement. On retourne dans cette compétition pour figurer du mieux que possible. Il faut essayer de se qualifier pour la phase éliminatoire. Mais une fois qu’on a dit, il faut rester modestes", a ainsi déclaré le président de l'OM, entre mesure et ambition, rappelant ensuite le contexte sanitaire particulier.

"Ça a été un contexte particulier cette année, avec une pandémie qui a tout bouleversé. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et on fera avec, avec ces contraintes. Chez nous, sans les supporters, c’est ça le plus difficile. On y va en tout cas avec beaucoup de détermination, d’espoir et de fierté (…) Un OM revanchard par rapport à la dernière participation ? On a joué 12 fois cette compétition lors des 30 dernières années. Ce n’est pas un ratio si mauvais. C’est notre place, je pense. Mais le penser c’est une chose, et le montrer sur le terrain c’en est une autre. On y va avec beaucoup d’ambition", a ensuite ajouté le dirigeant. Même sans son stade Vélodrome, Marseille ne compte pas faire de la figuration.