Marseille, Hiroki Sakai disculpe Neymar

Le défenseur marseillais Hiroki Sakai disculpe Neymar de toute insulte raciste à son égard lors du Classique.

Ce fameux Classique du 13 septembre dernier n'a toujours pas fini de faire parler de lui. Après le très commenté verdict de la LFP dans l'affaire Neymar-Alvaro, l'instance ayant décidé de ne sanctionner aucun des deux joueurs, voici qu'Hiroki Sakai a pris la parole.

Le défenseur japonais de l'OM a exprimé sur Instagram son soulagement quant à l'absence de sanctions contre Alvaro Gonzalez et Neymar et disculpe au passage le Brésilien de toute insulte raciste.

« Personne ne m'a rien dit de discriminatoire. Les deux dernières semaines ont été difficiles, mais je suis très heureux d'entendre que les deux joueurs en question n'ont pas été punis. »

Sakai ajoute que lui et Neymar ont eu une "petite dispute dans un match qui a soudain pris une tournure émotionnelle. (...) Maintenant, tout est fini et la seule chose importante est que Marseille ait gagné. La prochaine fois, je ferai tout mon possible pour vous offrir un passionnant OM-PSG. »