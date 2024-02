OM : Inquiétantes statistiques pour Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso prend petitement siège parmi les pires entraîneurs de l’Olympique de Marseille après le nul face à Metz, vendredi soir.

En ouverture à la 21e journée du championnat de France, vendredi soir, au Stade Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille n’a pas pu réussir à remporter sa première victoire depuis la nouvelle année en Ligue 1. Face à Metz, le club phocéen a été accroché (1-1) au coup de sifflet final. Un match nul qui sort d’inquiétantes statistiques pour le technicien italien de l’OM.

Gattuso admet la crise à l’OM

La crise à l’Olympique de Marseille est encore loin de connaître son épilogue. Le club phocéen a encore fait preuve d’une énorme contreperformance ce vendredi. Alors que Faris Moumbagna a ouvert le score pour les locaux (56e) malgré l’expulsion de Samuel Gigot depuis la demi-heure de jeu (31e), les Sud-français ont été rattrapés au score cinq minutes plus tard. Un match soldé par le score de 1-1. Une défaite moins attendue par les supporters, qui réclament plus de résultats aux joueurs et au staff à l’issue de la deuxième réunion tenue mardi dernier.

« On peut parler de mini crise car ça fait cinq matches sans victoire. Mais on doit penser en tant que groupe, jouer en tant qu’équipe, ne pas penser aux individualités. Il reste beaucoup de matchs, il faut y croire. (…) je suis le capitaine de cette équipe et je veux la mener à bon port », avait déclaré l’entraîneur des Phocéens, après le match. Il a d’ailleurs félicité et admiré l’état d’esprit de ses joueurs.

Ces statistiques qui incriminent Gattuso

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz est le quinzième match de Gennaro Gattuso à la tête du staff technique de l’équipe phocéenne. Mais les statistiques ne tranchent pas en faveur de l’ancien coach de Naples. Après 15 matchs en tant que coach de l’OM, l’Italien n’a pu récolter que 21 points seulement. C’est le moins bon départ pour un entraîneur marseillais depuis José Anigo en 2014.

Comparativement, Gennaro Gattuso fait un mauvais départ que plusieurs autres entraîneurs de l’OM après 15 matchs en Ligue 1. Sur la même période, Igor Tudor avait récolté 30 points. Quant à lui, Jorge Sampaoli en avait pris 29. Si André Villas-Boas en avait récolté 28, Rudi Garcia, en ce qui le concerne, avait réussi à réunir 27 points sur la même période. Gattuso fait même au mauvais départ que José Miguel González Martín del Campo (Michel), qui avait fait mieux pour ses débuts avec 23 points réunis.