OM, Guendouzi fait de nouvelles révélations sur son départ

Poussé à la sortie à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi fait de nouvelles révélations sur son départ de chez les Phocéens.

Après avoir réussi à s’offrir quelques joueurs l’été dernier, l’Olympique de Marseille avait montré la porte de sortie à quelques joueurs. Parmi ceux-ci, on peut citer le milieu de terrain central français, Mattéo Guendouzi, prêté aux Italiens de la Lazio Rome jusqu’à la fin de la saison en cours.

Guendouzi assure en Italie

Après quatre matchs disputés en début de saison avec l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi, qui ne faisait plus partie des plans de la formation phocéenne, a été poussé vers la sortie. L’international milieu central de l’Equipe de France (7 capes, 1 but), poussé vers la sortie, s’était engagé avec la Lazio Rome pour un prêt d’une saison avec option d’achat quasi-obligatoire.

Si l’OM n’était plus satisfait de l’ancien milieu de terrain du FC Lorient et des Gunners d’Arsenal est en train de convaincre ses nouveaux dirigeants italiens à travers ses performances. Titulaire indiscutable à la Lazio, le joueur de 24 ans a déjà disputé 35 matchs toutes compétitions confondues avec la formation italienne. Sur l’ensemble, celui qui a connu 27 titularisations jusque-là, a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives.

Les nouvelles révélations sur le départ de Guendouzi

Alors qu’il avait confié récemment à Canal+ qu’il n’exclut pas un retour à l’Olympique de Marseille, tout en évoquant quelques-unes de ses motivations, Mattéo Guendouzi vient d’en rajouter une couche. Dans un entretien accordé à The Athletic, le milieu de terrain français est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à quitter la Provence pour rejoindre la Lazio. Un choix qui, selon lui, l'a aidé à passer un nouveau palier.

« Dès ma deuxième saison et le début de la troisième, tout a commencé à changer, s'est remémoré le milieu de terrain. Quand un nouvel entraîneur arrive, il y a aussi un style de jeu différent. C’est bon pour certains joueurs, mais pas pour d’autres. J'ai passé six mois avec Sarri, mais il semble que j'ai fait un ou deux ans, car j'apprends tellement avec lui chaque jour à l'entraînement. Tactiquement, je sais ce que je dois faire sur le terrain. Maintenant, cela semble automatique. C'est très bien de travailler avec lui, car c'est un coach extraordinaire », a déclaré Guendouzi. Le message est passé.