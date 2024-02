"Retourner à l'OM un jour ?", l’incroyable réponse de Guendouzi

Parti de l’Olympique de Marseille pour la Lazio l’été dernier, Mattéo Guendouzi a été interrogé sur un probable retour à l’OM.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille, après avoir réussi à enregistrer plusieurs recrues, avait montré la porte de sortie à quelques-uns de ses joueurs. Parmi eux, Mattéo Guendouzi. L’international milieu central de l’Equipe de France (7 capes, 1 but), poussé vers la sortie, s’était engagé avec la Lazio Rome pour un prêt d’une saison.

Guendouzi prêté à la Lazio

Ne faisant plus partie des plans de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi avait quitté la formation phocéenne à l’été 2023. En effet, alors qu’il était sous contrat jusqu’à l’été 2025 avec l’OM, le milieu central français de 24 ans a signé en prêt d’une saison chez la Lazio de Rome. Une première aventure dans le championnat italien pour le milieu de terrain tricolore.

L’ancien du FC Lorient et des Gunners d’Arsenal avait rejoint les Italiens pour un prêt d’une saison avec option d’achat quasi-obligatoire. Ceci voudrait dire que le Bleu a de grandes chances de poursuivre sa carrière en Serie A la saison prochaine avec la Lazio.

Un retour à l’OM ?

Alors qu’il a de fortes chances de continuer l’aventure avec les Italiens, lui qui s’est rapidement imposé comme un maillon fort du club, Mattéo Guendouzi a été interrogé sur une possibilité de revêtir le maillot phocéen. Dans une interview accordée à Canal+, le Français n’a pas caché son amour pour l’Olympique de Marseille.

« Retourner à l’OM un jour ? C’est une belle question (sourire…). Aujourd’hui, je suis très heureux à la Lazio. C’est un grand club italien, on est en 8e de finale de la Ligue des champions (contre le Bayern Munich, Ndlr). On travaille avec un très grand coach, je suis titulaire, tout se passe bien pour moi et je suis épanoui là où je suis. Mais tout le monde connaît l’attache que j’ai pour l’OM, ses supporteurs, la ville… J’ai eu un réel coup de foudre pour ce club. Donc forcément, c’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur. On verra. Je ne me prends pas la tête », a-t-il confié.

"J’étais venu (à l’OM) pour un projet de jeu"

Membre très important de la formation de Maurizio Sarri, Mattéo Guendouzi a déjà disputé 30 matchs toutes compétitions confondues (dont 23 en tant que titulaire) cette saison. Même s’il dit ne pas avoir de regrets pour son passage à l’OM, le Français regrette un projet du club phocéen qui avait commencé à changer vis-à-vis de ses attentes.

« Je n’ai pas de regrets. J’étais venu pour un projet de jeu, avec le club. C’était très attractif pour moi. Cela allait me faire grandir en tant que joueur et en tant qu’homme. Sur ma deuxième saison et le début de ma troisième saison, cela a commencé à changer. Quand il y a un changement de coach, le style de jeu est également modifié. Cela convient à certains et non à d’autres. Je n'en veux à personne. Je suis très heureux de ce que j’ai fait à Marseille. J’aurai voulu ramener un trophée. C’est quelque chose qui me tenait à cœur et malheureusement on n’a pas réussi à le faire. Je ne retiens que du positif à l’OM », a-t-il ajouté.

Le message est passé. Les supporters phocéens peuvent encore y croire. Guendouzi n’écarte pas un retour à l’OM.