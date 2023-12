OM, Gattuso sévère avec ses joueurs malgré la victoire

Gennaro Gattuso a encore été critique envers ses joueurs malgré la victoire de l’OM contre Lorient, dimanche.

L’Olympique de Marseille a enregistré une quatrième victoire de suite lors de la 15e journée de Ligue 1 contre le FC Lorient (2-4). Très à l’aise en première mi-temps, les Phocéens se sont relâchés en seconde période et ont failli subir une remontada des Merlus. Une attitude qui empêche l’entraineur olympien de se réjouir de la victoire.

Gattuso fustige l’attitude de son équipe

4 buts en première mi-temps et aucun autre en seconde partie, l’OM a montré deux visages différents au Moustoir ce dimanche. Les 45 dernières minutes ont été dominés par Lorient, qui a manqué de réussite à plusieurs reprises. A la fin du match, Gennaro Gattuso s’est exprimé sur la prestation de son équipe. Comme le weekend dernier, le technicien italien a une nouvelle fois, décrié, l’attitude des Olympiens. « Deux mi-temps différentes ? C’est difficile à expliquer. Je leur ai dit que je ne suis pas vraiment content. Il y a pas mal d’aspects qu’on doit améliorer. On a terminé à dix. On doit changer notre mentalité », a lancé l’entraineur de l’Olympique de Marseille au micro de Prime Video.

Gattuso n’est pas content de ses joueurs

Dépassé par le pressing des Merlus en seconde période, l’OM a même fini le match à 10 après le carton rouge de Jonathan Clauss. En plus de cela, l’équipe a douté à de nombreuses reprises et aurait pu se faire punir derrière. Un scénario énervant pour Gennaro Gattuso. « J’étais énervé à 3-0 ? Parc qu’il y a plein de choses qui ne me plaisaient pas. Une question de mentalité. On doit s’améliorer sur ça. Le foot, c’est dur à expliquer. Très rapidement ça peut basculer parce qu’on n’a pas très bien fait en terme d’attitude », a ajouté le coach de l’OM.