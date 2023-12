Lorient – Marseille : L’OM enchaine face aux Merlus (2-4)

Lorient accueillait l’OM dimanche dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Score final, 2-4.

L’Olympique de Marseille était en déplacement à Lorient dimanche à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Face à des Merlus, déterminés à obtenir des points ce soir, les Phocéens ont vite creusé l’écart avant de passer à la gestion du score.

Une première mi-temps prolifique

Il ne fallait pas arriver en retard au Moustoir ce dimanche. Les choses sont allées très vite entre Phocéens et Merlus. L’OM faisait trembler les filets dès la 3e minute et annonçait la couleur. Sur un corner de Lodi repris par Gigot, Mbemba se retrouvait à la retombée d’une déviation d’Aubameyang et ouvrait lançait ainsi les hostilités (0-1). Passeur sur le premier but, Aubameyang bénéficiait d’un centre de Chancel Mbemba quelques minutes et faisait le break pour l’OM (0-2, 9e). Les Merlus ont eu ensuite un peu de répit et ont même eu des occasions de réduire le score. Mais Laporte (18e), Mendy (25e) et Dieng (26e) n’ont pas eu la même réussite que les Phocéens.

L'article continue ci-dessous

Getty

Après un bref moment d’observation, l’OM a repris le ballon des pieds des Merlus et punissaient ces derniers dans la foulée. Sur un nouveau corner tiré cette fois-ci par Clauss, c’est Balerdi qui s’élèvait plus que tout le monde pour corser l’addition (0-3, 34e). Quelques minutes après, Lorient est parvenu à réduire le score grâce à Romain Faivre, qui s’y prenait deux fois, après un centre de Ponceau (1-3, 41e). Mais les Marseillais vont altérer les espoirs bretons dans la foulée suite à une belle passe de Veretout (1-4, 42e). Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur ce score.

L’OM s’est fait peur mais s’en sort finalement

Lorient est revenu en deuxième partie avec des intentions claires : remonter les buts. Une opération que les Merlus ont vite enclenchée avec Benjamin Mendy. Après s’être débarrassé de Gigot, Dieng armait une frappe repoussée par Lopez dans les pieds de Mendy qui fusillait le gardien espagnol (2-4, 52e). Les Merlus vont ensuite insister pour réduire encore plus l’écart. A la 56e, Renan Lodi et Pau Lopez empêchaient Dieng et Talbi de marquer le troisième but lorientais. Les Merlus ont continué à pousser mais n’y arrivaient toujours pas. L’OM a même joué les 10 dernières minutes à 10 après l’exclusion de Jonathan Clauss pour une grosse faute sur Yongwa (80e). Malgré une deuxième mi-temps moins séduisante, l’OM s’impose à la fin et enchaine une quatrième victoire de suite dont la première à l’extérieur en Ligue 1. Les Phocéens sont désormais 6e au classement avec 23 points et se rapprochent plus que jamais des places européennes. De son côté, Lorient (16e), s’enfonce dans la zone de relégation avec ses 12 points.