OM - AEK 3-1, premier succès pour l'OM en Europa League

L'OM s'offre son premier succès en Europa League ce jeudi soir, en s'imposant 3-1 sur l'AEK Athènes.

L'OM, 2e de ce groupe B de la Ligue Europa avec 2 points soit 2 de retard sur l'AEK après 2 nuls 3-3 chez l'Ajax et 2-2 à domicile devant Brighton, était ce soir en quête de sa première victoire dans cette compétition face à l'AEK Athènes.

Et ce sont els Olympiens qui ont versé le premier sang. Peu avant la demi-heure de jeu, Clauss déboule à droite de la surface adverse et donne au sol vers les six mètres où Vitinha reprend facilement d'une petite reprise décroisée du droit pour marquer.

L'AEK ne montrait pas grand chose, mais égalisait néanmoins peu après le retour des vestiaires. Mbemba repousse le ballon sur Mohammadi qui file sur la gauche du camp olympien. Il centre en retrait au sol vers le point de penalty où Pineda rate sa reprise mais s'emmène en fait le ballon face à Lodi avant d'ajuster Blanco de près.

L'OM égalisait dans la foulée après avoir obtenu un penalty suite à une faute de Stankovic sur Vitinha. Harit faisait preuve de sang-froid et tirait son penalty sur la gauche d'Athanasiadis qui a plongé trop vite du mauvais côté.

8 minutes plus tard, Amarbat accroche Lodi à gauche de la surface grecque. Nouveau penalty pour l'OM que Veretout transforme. 3-1, score final, l'OM s'offre son premier succès dans cette compétition.