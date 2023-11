OM : C’est confirmé pour Aubameyang !

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour l’OM avant le déplacement en Grèce pour affronter l’AEK Athènes.

Après son match nul (0-0) contre les Dogues en onzième journée de Ligue 1, le weekend écoulé, l’Olympique de Marseille est en déplacement à Athènes pour le match de la quatrième journée de Ligue Europa. Malheureusement, les Phocéens ne font qu’enregistrer de très mauvaises nouvelles.

Après Rongier, c’est Aubameyang qui manque

Dans un communiqué officiel sur son site internet mardi soir, l’Olympique de Marseille a annoncé la blessure de son capitaine, Valentin Rongier. S’il a pu terminer la rencontre contre Lille (0-0) le weekend dernier, le milieu de terrain a été blessé en fin du match. Il devra se faire opérer. Ce qui lui fera manquer quelques matchs du club du Sud de la France.

« Suite à un choc survenu lors de la rencontre face au LOSC samedi dernier, Valentin Rongier présente un petit arrachement osseux au niveau du genou gauche. Le joueur est en cours de bilan et devrait se soumettre dans les prochains jours à une intervention chirurgicale qui lui permettra de revenir dans les meilleurs délais », avait indiqué l’OM dans sa note.

Si le milieu de terrain français est d’ores et déjà forfait pour la rencontre du jeu contre l’AEK Athènes, c’est la nouvelle recrue offensive, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est incertaine pour ce choc entre les deux leaders du groupe B de la Ligue Europa.

Aubameyang absent de l’entraînement

Non convoqué par la sélection nationale du Gabon pour les deux matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Afrique contre le Kenya (16 novembre) et le Burundi (19 novembre), Pierre-Emerick Aubameyang souffrirait d’une blessure. En effet, alors que l’OM a tenu sa dernière séance, ce mercredi, avant le match du jeudi contre l’AEK Athènes, l’ancien capitaine des Gunners d’Arsenal a été absent au centre Robert-Louis-Dreyfus tout comme Rongier et Azzedine Ounahi, selon La Provence.

Pour le moment, aucune communication officielle n’est faite sur l’absence de l’ancien du FC Barcelone et de Chelsea. Le Gabonais pourrait manquer le déplacement à Athènes, ce jeudi. En difficultés, Aubameyang n’a pu inscrire que 5 buts et délivrer 3 passes décisives en 15 matchs matchs toutes compétitions confondues avec l’OM cette saison.