OM, Eric Di Meco vole au secours d'Aubameyang

Eric Di Meco a pris la défense de Pierre-Emerick Aubameyang mardi après les révélations sur son salaire à l’OM.

L’Olympique de Marseille n’en finit plus avec les polémiques cette saison. Défait pourtant lors du Classique conte le PSG dimanche (0-2), le résultat a été éclipsé au profit du tifo Bougheraba qui fait le plus parler dans la cité phocéenne. En ce début de semaine, c’est le salaire de Pierre-Emerick qui pose désormais problème. Une nouvelle polémique qui a suscité la réaction d’Eric Di Meco qui a pris la défense du Gabonais.

Eric Di Meco défend Aubameyang après la révélation de son salaire

Arrivé libre l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a connu des débuts galères avec l’Olympique de Marseille. Mais l’international gabonais a retrouvé ses sensations de buteur et totalise actuellement 23 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues. Si les supporters sont contents du rendement d’Aubam, certains le sont moins sur ses émoluments mensuels qui s’élèvent à 650.000 euros. Mais pour Eric Di Meco, il est encore trop tôt pour juger le salaire du Gabonais.

L'article continue ci-dessous

Getty

« D’abord, on ne doit pas faire le rapport buts/salaire pour juger un joueur. Ensuite, ne jamais oublier que dans le football, tu es payé pour ce que tu as fait et pas pour ce que tu vas faire. Après, pour juger le salaire d’Aubameyang, on va devoir attendre. Il ne faut pas oublier qu’il était libre quand il est venu, donc il a coûté zéro », déclare l’ancien joueur de l’OM.

Di Meco justifie le salaire d’Aubameyang à l’OM

Pour le moment, c’est bien Pierre-Emerick Aubameyang qui porte l’OM. L’ancien capitaine d’Arsenal a notamment permis au club phocéen de retrouver les quarts de finale de la Ligue Europa et de rester en course pour une qualification européenne en Ligue 1. Ainsi, l’ex-joueur du Barça remplace valablement Alexis Sanches, parti l’été dernier après une grosse saison avec l’OM. Eric Di Meco trouve d’ailleurs qu’Aubameyang mérite son salaire au vu de tout de cela.

« Est-ce que dans son salaire il y a la prime à la signature qui est comptée ? On ne le sait pas. Quand tu payes à ce salaire-là un attaquant de pointe, qui est ta vedette, ton facteur X, c’est pour atteindre des objectifs. Je présume que quand l’OM donne ce salaire-là, c’est pour faire aussi bien que l’an dernier, puisque tu perds ton attaquant vedette de l’an dernier et tu en prends un autre qui te coûte plus cher pour faire aussi bien. Donc, je vous dis, rendez-vous en fin de saison », explique le consultant de RMC.