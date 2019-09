OM - Dario Benedetto : "La Ligue des Champions ? Rien n'est impossible"

Interrogé par l'émission Téléfoot, l'attaquant de l'Olympique de Marseille s'est confié sur son bon début de saison et a fait étalage de son ambition.

Auteur de deux buts en quatre rencontres sous le maillot de l' , Dario Benedetto s'est déjà mis les supporters dans la poche. Arrivé en provenance de Boca Juniors, l'Argentin fait figure d'atout majeur de l'attaque olympienne en l'absence de Florian Thauvin.

Dans un long entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin, Dario Benedetto s'est justement exprimé au sujet de son intégration à Marseille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui qui ne ménage pas ses efforts sur le terrain est ravi de l'accueil qui lui a été réservé.



Benedetto : "J’ai dû lutter pour venir à l’OM"

"Ils m'ont fait sentir comme à la maison. Et j'espère que de mon côté, je vais pouvoir mettre le plus de buts possible, pour aider l'équipe bien sûr mais aussi pour ressentir la ferveur des supporters. L'OM est un club avec beaucoup de passion, c'est quelque chose de très beau. Les supporters sont passionnés comme en , je le sens ils adorent le foot. Et cette ville te le montre. Quand je sors dans la rue, ils me reconnaissent et me demandent des photos", a en effet confié l'international argentin, notamment buteur contre l'AS Saint-Etienne (1-0) lors de la 4ème journée de .

"La Ligue des Champions ? Rien n'est impossible"

Un début de saison convaicant, qui lui vaut certaines comparaisons avec les anciens attaquants passés par Marseille. Si celles-ci sont flatteuses, pas question de se mettre la pression. "Je ne me mets pas la pression. C'est un plus pour moi de passer après de grands attaquants, c'est un défi personnel. Car ce club en a connu beaucoup. Et je veux écrire mon histoire, ici, à Marseille (...) Face à , j'ai cru que le sol allait s'écrouler sous mes pieds, la vérité c'est ca. Mais j'ai travaillé jour après jour pour marquer enfin mon premier but. Et c'est ce que j'ai fait", a ainsi ajouté le buteur. ​

Travailleur, l'ancien joueur de Boca s'est confié sur les objectifs du club entraîné par André Villas-Boas, non sans une certaine ambition. "La Ligue des Champions ? Rien n'est impossible. Ca va être difficile, c'est vrai. Mais c'est un objectif important pour nous. Je crois même que c'est l'objectif principal. Mais on a tout pour y arriver", a assuré Dario Benedetto, focus sur la rencontre face à l'AS ce dimanche soir (21h00).

"On sait que la rivalité contre Monaco compte beaucoup. On connaît la force de cette équipe (...) On a travaillé dur cette semaine, avec les joueurs qui sont revenus de sélection. On est confiants pour aller chercher la victoire". Avec un nouveau but de la recrue phare de l'été ?