OM - ASSE (1-0), Benedetto et Marseille enchainent dans la douleur

Après leur succès contre Nice, les Marseillais ont confirmé en battant l'ASSE au Vélodrome. Dario Benedetto a encore été décisif.

En difficulté en début de championnat, l' a-t-il retrouvé sa vitesse de croisière ? On pourrait le penser au vu des deux bons résultats enregistrés par les Phocéens en l'espace de quatre jours. Tombeurs de Nice mercredi dernier à l'extérieur (2-1), les protégés de Villas-Boas ont de nouveau rempli leur devoir ce dimanche en prenant le dessus sur l'AS Saint-Etienne.

Benedetto a encore frappé

Dans un Vélodrome quasi plein, et lors d'une soirée où ils célébraient les 120 ans d'existence avec notamment un maillot spécial concocté à l'occasion, les Marseillais ont mis un point d'honneur à empocher les points mis en jeu face à l'équipe qui les a privés la d'une place en en fin de saison écoulée. Ça n'a pas été réellement flamboyant et la deuxième période a même été longue à s'écouler, mais l'essentiel a été acquis. Les supporters, qui n'ont pas encore pu s'extasier cette saison, n'en demandaient pas plus d'ailleurs.

La différence ne s'est faite que sur un seul but, mais celui-ci valait incontestablement le détour. À la 33e minute, Dario Benedetto trompait Stéphane Ruffier en conclusion d’une remarquable action collective. Déjà buteur à l’Allianz Riviera, l’Argentin a poursuivi son opération séduction auprès des fans en signant le geste juste, à savoir un plat du pied sans contrôle suite à une passe en retrait de Morgan Sanson. À l’entame de cette séquence, l’ancien de Boca Juniors était déjà là en réussissant une talonnade en pleine course et dans le bon tempo.

1 - Dario Benedetto 🇦🇷 a marqué sur son seul ballon touché dans la surface adverse au cours de cette 1ère période 💥. Pipa. @PipaBenedetto @OM_Officiel pic.twitter.com/iaJiJ1at4u — OptaJean (@OptaJean) September 1, 2019

L’ASSE méritait mieux

S’il continue à marquer un but par match, l’international albiceleste va vite devenir une idole à Marseille. Cependant, la présence d’un buteur efficace risque de ne pas suffire à cet OM pour remplir ses objectifs. Ce dimanche, c’était encore relativement brouillon dans le jeu et si les Olympiens ont su l’emporter c’est surtout parce que l’ASSE n’a pas été capable de concrétiser ses temps forts. Les locaux, eux, n’ont cadré qu’un seul tir en dehors du but, et il est intervenu à la 87e minute de jeu.

Les Foréziens pourront ainsi avoir des regrets au sortir de cette empoignade. Plus solides que contre mercredi dernier (0-3), ils ont juste manqué d’efficacité dans le dernier geste, à l’instar de Yann M’Vila, qui a raté le cadre à la 56e, et du jeune Zaydou Youssef qui a buté sur Steve Mandanda (78e). « Ce soir, on a fait le match qu’il fallait, et il ne nous a manqué juste ce truc qui nous permet d’assurer le résultat », a acquiescé Mathieu Debuchy sur Canal+ au coup de sifflet final. Le faux-pas est effectivement immérité et pour le moral c’est tout sauf idéal avant un break de deux semaines. Le contraste est saisissant avec un OM qui remonte progressivement la pente (8e au classement et sans défaite depuis la 1e journée), sans forcément être plus convaincant dans le jeu.