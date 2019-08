Benedetto : "J’ai dû lutter pour venir à l’OM"

Dario Benedetto, le nouvel attaquant de l’OM, estime que sa venue dans le club phocéen est la récompense d’une carrière.

Deux semaines après avoir déposé ses valises sur les bords de la Canebière, Dario Benedetto a accordé sa première interview à un média français. L’attaquant argentin s’est confié à Canal+, en évoquant toute la fierté qu’il a de porter les couleurs de l’OM, mais aussi les difficultés qu’il a dû endurer pour pouvoir gagner son ticket pour l’Europe.

« J’ai dû lutter pour avoir cette opportunité de jouer à l’OM. L’OM est un grand club et la seule chose qui pouvait me faire quitter le Boca c’est un grand club. J’en suis là aujourd’hui et je veux donner le meilleur de moi-même », a-t-il déclaré sur un ton très motivé. Des propos enregistrés cependant avant le match de week-end contre Nantes (0-0), qui l’a vu manquer un pénalty.

Benedetto s’est ensuite dit chanceux de jouer pour l’équipe olympienne, allant même jusqu’à remercier le staff et les dirigeants d’avoir misé sur lui : « J’ai l’impression d’avoir été touché à la grâce parce que j’ai cette opportunité incroyable à 29 ans. Jouer en Europe, c’est une étape très importante de notre carrière. C’est grâce à Villas-Boas bien sûr, mais aussi à Andoni. Je suis très reconnaissant de tous les efforts qu’ils ont fait pour que je puisse porter le maillot de l’OM ».

« Un moment déterminant de ma carrière »

À Marseille, l’international albiceleste (5 capes) a comme mission de faire mieux comme Kostas Mitroglou. S’il ignore complètement qui est le joueur grec et ce qu’il a réalisé dans le Sud de la , l’intéressé a reconnu que le challenge qui s’est présente à lui est de taille : « c’est difficile. C’est un moment déterminant dans ma carrière et je ne veux pas décevoir. Ca dépend de la façon dont tu prends les choses. Le défi, c’est que les supporters veulent un buteur qui marque à tous les matches. J’espère que ça passera bien ».

Enfin, Benedetto a tenu à louer l’ambiance au Vélodrome, dont il a déjà pu avoir un avant-gout lors de sa brève rentrée contre Reims. « La passion ici est très proche du foot argentin. On l’a vu lors de notre match contre Reims à domicile. L’accueil des gens a été incroyable. Je leur en suis très reconnaissant et j’espère pouvoir leur procurer beaucoup de joie. En réalité, j’ai été surpris lors de mon entrée au stade. C’était incroyable, très intense et avec beaucoup de passion ».