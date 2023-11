OM : Daniel Riolo allume Longoria et son mercato estival

Le mercato estival moins réussi de Pablo Longoria serait à l’origine de la non-réussite du club en championnat de France.

Eliminé des barrages de la Ligue des champions par le Panathinaïkos, l’Olympique de Marseille fait un assez bon parcours en Ligue Europa où il est reversé. Mais en championnat de France, c’est le contraire.

Début de saison mitigé pour l’OM

L’Olympique de Marseille connaît un début de saison mitigé. Eliminé par le Panathinaïkos au troisième tour préliminaire de Ligue des champions, le club phocéen a été reversé en Ligue Europa où il réussit plus ou moins bien sa campagne européenne. Mais en dépit des nombreuses recrutements effectués lors du dernier mercato estival par le président Pablo Longoria et sa direction, les résultats sont loin de confirmer en championnat de France.

Malgré les arrivées de certains gros noms dans l’effectif phocéen à l’instar de Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou Renan Lodi, Marseille ne convainc pas. Après onze journées disputées, les hommes de Gennaro Gattuso logent à la 9e place avec 13 points avec un match en retard à jouer contre l’Olympique Lyonnais, le 6 décembre prochain. Cette rencontre a été reportée en raison des derniers incidents survenus avant l’Olympico.

En Ligue Europa, Gattuso et ses hommes réussissent plus ou moins. Ils sont leaders de leur groupe B avec 8 points au compteur devant Brighton (2e, 7 points). Les Phocéens sont invincibles avec deux victoires et autant de matchs nuls. Ils ont eu raison de l'AEK Athènes (0-2) lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la compétition, jeudi.

Riolo dézingue Longoria et son mercato

A l’instar de Stéphane Guy, qui a remis en cause le mercato de Pablo Longoria, Daniel Riolo s’attaque également au mercato du dirigeant espagnol, qui a jugé bon de continuer son règne à l’OM malgré la réunion houleuse de septembre dernier entre les supporters du club et les dirigeants de la formation marseillaise.

A en croire le journaliste et éditorialiste RMC, Longoria a misé sur des joueurs moyens plutôt que de porter ses choix sur des cadors pour renforcer son équipe. « Le recrutement de l'OM ? Quand tu ne prends que des mecs qui ne sont plus du tout titulaires dans leurs clubs, que tu as limite probablement oublié, c'est quand même compliqué de t'attendre à ce que les gars cassent tout. C'est obligé que dans le panier, tu as quelques pommes pourries », a-t-il laissé entendre.