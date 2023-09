OM : Critiquée, cette recrue reçoit un soutien de taille

Alors que cette nouvelle recrue estivale est sous le feu des projecteurs, il peut compter sur le soutien de son coéquipier.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a réussi un coup de maître en signant Joaquin Correa en prêt avec option d'achat en provenance de l'Inter Milan. Les supporters marseillais étaient emplis d'enthousiasme à l'idée de voir le joueur argentin renforcer leur équipe, mais jusqu'à présent, les attentes placées en lui ne sont pas encore pleinement satisfaites. L’international argentin fait face à des critiques pour son manque de performance, notamment avec un bilan famélique de 0 but en trois matchs de Ligue 1.

Balerdi vole au secours de Correa

L'inefficacité de Correa en attaque suscite des interrogations sur la pertinence de son recrutement à l'OM. Cependant, malgré la pression exercée par les observateurs et les supporters, le joueur de 29 ans peut compter sur le soutien de ses coéquipiers, dont Leonardo Balerdi, compatriote argentin et défenseur de l'équipe phocéenne.

Lors d'une conférence de presse précédant le match contre l'AS Monaco, Balerdi a pris la parole pour défendre Correa. Il a expliqué que Correa avait besoin de temps d'adaptation après son arrivée dans un nouveau championnat, soulignant les différences entre la Ligue 1 et le championnat italien, qui est réputé pour son intensité physique.« Correa a besoin d'un temps d'adaptation, avec un changement de pays et de championnat. C'est totalement différent, plus physique. Il a besoin de temps de jeu. C'est un joueur qui a des qualités et il va les montrer, j'en suis persuadé. » a déclaré Balerdi.

Cette déclaration de soutien de la part d'un coéquipier témoigne de la solidarité au sein de l'équipe marseillaise et de la confiance en Correa malgré son début de saison difficile. Les fans de l'OM devraient également garder à l'esprit que l'adaptation à un nouveau club, une nouvelle ville et un nouveau style de jeu peut prendre du temps, même pour les joueurs talentueux.

Il est important de rappeler que Correa a été prêté à l'OM, ce qui signifie qu'il s'agit d'un investissement à moyen terme. Le club espère que le joueur pourra rapidement s'adapter aux consignes de l'entraîneur actuel, Gennaro Gattuso, et devenir un atout majeur pour l'équipe. Le défi pour Correa consiste à trouver sa place dans un effectif déjà bien établi et à démontrer son potentiel sur le terrain. Ce dernier doit également faire preuve de détermination et de persévérance pour surmonter cette période difficile.