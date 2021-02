OM, Caleta-Car : "Liverpool aurait été un grand pas dans ma carrière, mais je suis bien à Marseille"

Le défenseur central de l'OM a donné sa version du transfert avorté à Liverpool et a évoque le contexte actuelle au club.

Duje Caleta-Car a connu une fin de mois de janvier très bizarre. Alors que le centre d'entraînement était envahi par les supporters, le défenseur croate était annoncé avec insistance du côté de Liverpool, en recherche d'un défenseur central, un secteur de jeu très touché par les blessures cette saison. Mais alors qu'un accord avait été trouvé selon RMC Sport, l'OM a fait machine arrière et a annulé le transfert, ce qui aurait provoqué la déception du principal intéressé.

Présent en conférence de presse, Duje Caleta-Car a donné sa version du transfert avorté à Liverpool : "Aujourd'hui, il y a la Ligue des champions, et je vais regarder les deux matchs. j'ai reçu une offre de la part de Liverpool. C'était un honneur pour moi de savoir qu'un tel club voulait de moi. Nous avons décidé avec le club que j'allais rester. L'OM est aussi un grand club et j'ai encore beaucoup de progrès à faire ici. Je me concentre sur l'OM, on verra après".

"J'étais vraiment très heureux de recevoir une offre de leur part. Liverpool est l'un des plus grands clubs du monde. Cela aurait pu être un grand pas dans ma carrière, mais je suis bien à Marseille qui est aussi un grand club et on verra ce qui peut se passer. Les choses hors contexte sportif ça peut nous influencer, il y a peut-être aussi un manque de chance sur le terrain. Mais nous pouvons jouer mieux. Tout n'est pas si noir, mais l'OM est un grand club où il y a de la pression. On veut montrer qu'on peut réagir", a ajouté le défenseur central de l'OM.

Duje Caleta-Car est conscient du contexte actuel à l'OM et appelle à l'unité entre les joueurs et les supporters : "Le plus important c'est qu'on soit uni. l'OM est l'un des plus grands clubs d'Europe, de France. le club a besoin des supporters. On doit avancer main dans la main ensemble et c'est comme ça qu'on pourra retrouver la victoire. Les évènements actuels peuvent avoir de l'influence sur certains joueurs, comme le départ du coach aussi. Il faut qu'on sorte ensemble de cette situation. On ne va pas aggraver la situation, au contraire".

L'article continue ci-dessous

Le défenseur central de l'OM a rassuré sur son état de santé après avoir manqué les deux derniers matches : "Je vais bien. J'ai eu une petite blessure musculaire avant le match à Auxerre. La radio n'a révélé rien de sérieux. Ensemble avec le staff on a décidé de me laisser passer un match. Je me suis entrainé, je suis prêt pour demain. On n'est pas organisé comme au début de saison ou comme l'année dernière. Il y a beaucoup de blessures, le coach doit modifier la défense à chaque match, c'est difficile pour nous".

"Bouba (Kamara) a d'énormes qualités, il le démontre à chaque match. Lucas (Perrin) aussi, c'est un très bon remplaçant, il fait toujours sa part du travail. Le retour d'Amavi, c'est une très bonne nouvelle pour nous, il apporte beaucoup, il nous a beaucoup manqué lors des deux derniers mois. On est habitué à jouer ensemble", a conclu Duje Caleta-Car, qui sera selon toute vraisemblance de retour dans le onze de départ contre Nice.