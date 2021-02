OM, Larguet fier de la solidarité de ses joueurs : "On a gagné une équipe"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a apprécié l'état d'esprit de ses joueurs après les expulsions de Balerdi et Benedetto face à Bordeaux.

L'Olympique de Marseille n'a pas été en mesure de mettre fin à la longue série de matches sans victoire en terre bordelaise qui date de 1977, mais les Phocéens ont ramené un précieux point de Gironde au vu de la physionomie du match. Après une première période terne et équilibrée, l'OM s'est vite retrouvé en difficulté en seconde période, la faute à deux cartons rouges concédés par Leonardo Balerdi et Dario Benedetto, auteur d'un geste d'humeur sur Paul Baysse.

Les Phocéens ont donc dû jouer la dernière demi-heure en double infériorité numérique et ont forcément subi. Néanmoins, Steve Mandanda et ses coéquipiers n'ont pas craqué et ont réussi à conserver le match nul. Un point qui rassure alors que l'Olympique de Marseille ne connaît pas sa meilleure période en championnat. Après la rencontre, en conférence de presse, Nasser Larguet, a évoqué l'état d'esprit de ses joueurs et est revenu sur les expulsions des deux Argentins.

"J'étais convaincu de la solidarité de mes joueurs et c'était peut-être un mal pour un bien, pour montrer que, si on n'a pas gagné ces trois points, on a gagné une équipe. J'ai vu une équipe valeureuse et solidaire. Un résultat inespéré ? Pour moi non, car à onze contre onze il y avait largement la place pour revenir avec les trois points, même si la première mi-temps n'était pas aboutie. Malgré les deux expulsions, j'avais foi envers mes joueurs, pour revenir au moins avec le nul", a expliqué l'entraîneur de l'OM.

"Les joueurs doivent garder leur sang-froid"

"On l'appelle comme on veut. C'est le sentiment du devoir accompli par mes joueurs. L'équipe a montré qu'elle avait de l'expérience au niveau défensif, on va s'appuyer dessus. On peut être hermétique à neuf contre onze. À égalité numérique, on doit mieux faire dans la maîtrise technique. Notre première période n'était pas aboutie, on a fait beaucoup trop d'erreurs techniques. Le début de la seconde était très intéressant avec notre grosse occasion. Derrière, le contre a amené la première expulsion (Balerdi). On a essayé de faire du jeu mais il y a eu la seconde expulsion derrière (Benedetto)", a ajouté Nasser Larguet.

L'entraîneur de l'OM aurait préféré que ses joueurs gardent leur sang-froid : "J'aime bien que les joueurs gardent leur sang-froid sur le terrain. C'est vrai que l'action de Dario est répréhensible. C'est vrai, je l'ai déjà dit durant la conférence de presse d'avant-match, qu'il était dans le dur. Il a eu cette réaction-là qu'il ne doit pas avoir en principe. Pour Balerdi, je trouve que c'est très dur son carton. Il est au duel avec le joueur et ce carton-là, je ne le mets pas sur le compte de l'énervement".

"J'ai toujours pour habitude : les arbitres font leur travail, on fait le nôtre. Ils font des erreurs, on en fait aussi. C'est en leur âme et conscience qu'ils prennent des décisions. Si l'intervention d'Adli sur Yuto (Nagatomo) était répréhensible d'un carton rouge, c'était de sa responsabilité. Ce qui m'intéresse, c'est de me concentrer sur mon équipe, son jeu pour voir ce qu'il y a à corriger pour l'avenir et non sur l'arbitre. C'est plus une perte de temps qu'autre chose", a conclu Nasser Larguet.